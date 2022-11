Kapitalizem nam je vsem v pogubo

Nova avtorska uprizoritev režiserja Žige Divjaka z lakoničnim naslovom Krize v vsebinskem pogledu nadaljuje obdelavo (zdaj že skorajda značilnih) tematik, ki so se jih bolj ali manj neposredno dotikali tudi nekateri njegovi prejšnji projekti, najbolj izrazito pa zagotovo lanska predstava Vročina: v prvi vrsti gre torej za vprašanje usodnih okoljskih sprememb, ki na ozadju nenehnih kriz, od političnih in gospodarskih do begunskih in zdravstvenih, še vedno ostaja nekako obrobno, pri tem pa postaja tudi vse bolj očitno, da premagovanje vsakokratnih »kriz« ne meri toliko na odpravljanje vzrokov zanje kot na ohranjanje obstoječega družbenega reda.