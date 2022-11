V iskanju Proustovega sveta

18. novembra bo minilo sto let od smrti izjemnega francoskega pisatelja Marcela Prousta, obletnica pa je v Franciji in drugod sprožila številne ponatise, nove študije, razprave in razstave. Njegov romaneskni cikel Iskanje izgubljenega časa obsega sedem knjig, ki skupaj štejejo 3000 strani, in predstavlja ikoničen Proustov svet, ki od nastanka do danes spodbuja k razmisleku, pa tudi k polemikam.