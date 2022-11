Tako rekoč edina druga možnost je, da namesto odpuščenega postavi novo ekipo za cenzuriranje, ki bo sodila po drugačnih, njemu gotovo bližjih merilih. Če podjetje kljub temu izbere to pot, bodo vsebine sicer regulirane in pod nadzorom, ampak kaj smo s tem pridobili? Eno resnico bo zamenjala druga. Pri občutljivih temah, pri katerih ni enoznačnega odgovora, bodo verjetno prevladovala mnenja, bližja cenzorski ekipi, ni pa popolnoma jasno, kakšno vlogo bodo pri tem imela največja oglaševalska podjetja, brez katerih je obstoj podjetja močno ogrožen.

Eden od največjih in najpomembnejših globalnih komunikacijskih kanalov je torej pred velikim izzivom. Številni smo pred kratkim na primeru podjetja Meta (prej Facebook) videli, kaj lahko napačne strateške odločitve vodstva pomenijo za vrednost, če ne celo usodo tehnološkega velikana. Twitter je zdaj na točki, kjer bodo odločitve imele podobno daljnosežne posledice. Bo Elonu Musku podjetje uspelo preobraziti v demokratično platformo za komunikacijo, kjer ne bo trolov in sovražnega govora, hkrati pa bo podjetje delovalo donosno in pridobivalo vrednost, ali pa se strategija ne bo izkazala kot uspešna in bo podjetje povsem mogoče celo obsojeno na propad? x Finance