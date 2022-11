Ameriško zunanje ministrstvo je današnjo novo izstrelitev raket obsodilo in opozorilo, da ta »dokazuje grožnjo, ki jo nezakoniti programi orožja za množično uničevanje in balističnih raket Severne Koreje predstavljajo za njene sosede, regijo, mednarodni mir in varnost«.

V generalštabu južnokorejske vojske so ob tem zagotovili polno pripravljenost in sodelovanje z ZDA ter obljubili okrepljen nadzor in obveščevalne dejavnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To dejanje poudarja, da morajo vse države v celoti izvajati resolucije Varnostnega sveta ZN, povezane z Severno Korejo,« je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price.

Izstrelitev je obsodila tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in dejala, da Nemčija »kot predsedujoča država skupine G7 ostro obsoja to kršitev mednarodnega prava«.

Ljudem v nekaterih delih severne Japonske so danes svetovali, naj se umaknejo v zaklonišča med severnokorejskimi izstrelitvami, ki so vključevale pet raket kratkega dosega in so sledile izstrelitvi več kot 20 raket v sredo.

Skupne vojaške vaje ameriškega in južnokorejskega letalstva, ki sta jih državi v odziv na izstrelitve raket s strani Severne Koreje danes podaljšali, so sicer največje doslej, podaljšanje pa je Pjongjang takoj označil za hudo napako. Severnokorejski državni vrh je ob tem Washington in Seul posvaril, da bodo njune »provokacije« vodile v situacijo, ki jo ne bo mogoče več nadzorovati.