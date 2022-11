Feratović je v današnji predstavitvi kandidature in programa liste Piratske stranke v Ljubljani izpostavil predvsem naslavljanje stanovanjske problematike in razmer na nepremičninskem trgu, ki po njegovih besedah »več kot očitno ne funkcionira tako, kot bi bilo treba«.

S svojim delovanjem se tako stranka želi posvetiti predvsem temu, kako zagotoviti nova stanovanja, povečati ponudbo na trgu in preprečiti gentrifikacijo že obstoječih stanovanjskih sosesk. Med konkretnimi predlogi je tako Feratović denimo izpostavil uporabo občinskega prostorskega načrta kot orodja, da luksuzne gradnje izrinejo na rob mest. Z namenom zmanjšati pritisk na nepremičninski trg v stranki izpostavljajo tudi gradnjo novih študentskih domov.

Velikim zasebnim vlagateljem bi naložili tudi obvezo, da bi vsak novozgrajeni objekt moral vsebovati delež stanovanj, ki bodo cenovno dostopna in dejansko namenjena občanom. V Piratski stranki obljubljajo tudi olajšanje postopkov za pridobivanje gradbenega dovoljenja, zagnati želijo tudi vsaj eno stanovanjsko zadrugo.

Med ključnimi točkami programa za prestolnico Slovenije je Feratović danes naštel še preureditev in posodobitev voznih redov ljubljanskega javnega potniškega prometa, širjenje kolesarske infrastrukture, umestitev sežigalnice zunaj kotline, ozelenitev mesta in povečanje participativnega proračuna.

V Piratski stranki so ob tem zase poudarili še, da so stranka, ki »združuje navadne, preproste ljudi iz različnih slojev«. Navedli so, da za sabo nimajo »neke politične umazane preteklosti«, ampak si iskreno prizadevajo za to, »da preprosti ljudje, kot so mi, vstopijo med mestne svetnike in kasneje tudi v parlament«.

O tem, kakšen rezultat si stranka obeta na lokalnih volitvah v Ljubljani, pa je Feratović poudaril, da o konkretnih številkah ne morejo govoriti, saj da je »tekma zelo nepredvidljiva«, nabor tekmecev za ljubljanskega župana pa da je zanimiv. V mestnem svetu pa si sicer želijo zasesti najmanj tri svetniška mesta.

V prestolnici se bodo poleg Feratovića za župansko mesto potegovali še aktualni župan Zoran Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006 in kandidira s podpisi volivcev, kandidat SDS Igor Horvat, Mojca Sojar iz NSi, poslanka Levice Nataša Sukič, Jasminka Dedić iz Vesne, kandidatka SLS in Naše dežele Tina Bregant, kandidat strank Zeleni Slovenije in Konkretno Tomaž Ogrin ter Aleš Primc iz stranke Glas za otroke in družine.