Filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši je v sredo razglasil izredne razmere v 23 od 81 provinc otoške države, da bi pospešil obnovo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih oblasti je bilo uničenih več kot 15.000 hiš. Škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu je bila ocenjena na 5,2 milijarde filipinskih pesov (91 milijonov evrov).

Tropsko neurje je proti koncu tedna na jugu države najprej sprožilo poplave in zemeljske plazove. Do sobote pa se je pomaknilo proti severozahodu in povzročilo opustošenje v regiji Zahodni Visayas ter v provincah Cavite, Laguna in Batangas.

Filipine vsako leto v povprečju prizadene približno 20 tajfunov. Najhujše neurje doslej, Haiyan, je novembra 2013 zahtevalo najmanj 6300 smrtnih žrtev.