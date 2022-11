Tako kot v moški izvedbi lige narodov bodo reprezentance razdeljene v lige glede na uvrstitev na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife. Države bodo razdeljene v tri lige, znotraj vsake pa bodo štiri oziroma tri reprezentance igrale v skupinah, so potrdili pri Uefi.

»To poletje sem dejal, da bomo še naprej vlagali v ženski nogomet in to tudi počnemo,« je dejal predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin. »Po zgodovinskem ženskem Euru je zdaj čas za nadaljnji razvoj ženskega reprezentančnega nogometa. Zgradili smo odprt, tekmovalen in kontinuiran sistem, v katerem bo pomembna vsaka tekma, kar je pravi odraz evropskega športnega modela,« je dodal 55-letnik na čelu Uefe.

Moška izvedba lige narodov je bila prvič odigrana leta 2018 z namenom, da bi namesto mednarodnih prijateljskih tekem zagotovila bolj smiselne in konkurenčne tekme.