Vlada je septembra na pobudo prometnih združenj sprejela predlog novele zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Pri določanju delovnega časa voznika pri prevozih potnikov bo razlikovalni kriterij po predlogu novele vrsta, in ne več dolžina linije.

Kot poudarjajo v sindikatu voznikov avtobusov, s predlagano spremembo zakonodaje razlik med vozniki v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 kilometrov in na linijah, daljših od 50 kilometrov praktično ni. Za vozno osebje, ki opravlja prevoze potnikov do 50 kilometrov, se tako čas počitka in čas razpoložljivosti všteva v delovni čas, njegovo vrednotenje pa je prepuščeno ureditvi v kolektivni pogodbi dejavnosti, v sporočilu poudarjata predsednik sindikata voznikov avtobusov Endre Mesaroš in generalni sekretar Obalne sindikalna organizacija KS 90 Damjan Volf.

»To pomeni, da delodajalci voznemu osebju, ki vozijo linije do 50 kilometrov in jim celotnega delovnega časa niso šteli v delovni čas, načrtno kršijo pravice, ki izhajajo iz delovne zakonodaje, medtem ko jih davkoplačevalci nagrajujemo z več milijoni evrov, ki jih namenjamo za koncesije,« so opozorili.

S sprejetjem zakona bi se po prepričanju sindikata zmanjšalo število voznega osebja, ki opravlja delo po zakonu o delovnih razmerjih, izključno na mestne linijske prevoze ter s tem spet prisluhnilo delodajalcem, »ki si bodo s tem še bolj napolnili svoje že tako polne žepe«.

Predlagano novelo bo danes obravnaval parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Predstavniki zaposlenih člane odbora pozivajo, da novelo soglasno zavrnejo, saj ta zmanjšuje že pridobljene pravice voznega osebja in legalizira kršitve delovne zakonodaje, ko gre za delovni čas. To je za sindikat nesprejemljivo in nedopustno.