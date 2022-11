Trump v poskusih za spremembo volilnega izida računal na pomoč vrhovnega sodnika

Odvetniki, ki so nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pomagali v prizadevanjih za razveljavitev izidov volitev leta 2020, so glede na elektronsko pošto, ki so jo dobili kongresni preiskovalci, računali, da jim bo pri tem pomagal vrhovni sodnik Clarence Thomas.