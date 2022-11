Jedrska elektrarna v Zaporožju je bila ponovno odklopljena iz električnega omrežja, potem ko je rusko obstreljevanje poškodovalo preostale visokonapetostne vode, tako da je ostala samo z dizelskimi generatorji, so po poročanju agencije Reuters na spletni strani sporočili iz Energoatoma.

Po oceni operaterja ima nuklearka, ki je v ruskih rokah, vendar jo upravljajo ukrajinski delavci, goriva za delovanje generatorjev za 15 dni.

O ruskih napadih so poročali tudi iz Krivega Roga v osrednji Ukrajini, iz Sumija in Harkova na severovzhodu ter iz Donecka in Luganska na vzhodu države. Po podatkih oblasti na območju Harkova je bilo v ruskih napadih ranjenih pet žensk in dva moška.

Ruski napadi z raketami in iranskimi brezpilotnimi letalniki naj bi bili sicer usmerjeni predvsem na infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Sovražnik poskuša zadržati začasno zavzeta ozemlja, svoja prizadevanja pa osredotoča na omejevanje delovanja ukrajinskih sil na določenih območjih,« so danes sporočili iz ukrajinskega generalštaba.

Ukrajinske oblasti so poročale tudi o intenzivnih spopadih v Bahmutu in Soledarju na vzhodu Donbasa. Po navedbah namestnice ukrajinskega obrambnega ministra Hanne Maliar so ukrajinske sile tam v enem dnevu odbile več deset ruskih napadov.

»Tam je groza. Zemlja je črna kot asfalt. Vse je uničeno,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ukrajinski vojak.