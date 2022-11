Benjamin Šeško s Salzburgom, ki je v odločilni tekmi z 0:4 izgubil proti Milanu - Šeško je igral od 62. minute, bo evropsko sezono nadaljeval v evropski ligi, Jan Oblak pa je z Atleticom sezono končal.

Kamplov Leipzig je v Varšavi proti ukrajinskemu Šahtarju iz Donjecka potreboval le točko, a osvojil vse tri in si dokončno zagotovil drugo mesto v skupini F. Kampl je igral celo tekmo, gole za Nemce, ki v Varšavo niso prišli po remi, ampak so bili z napadalno igro precej boljši tekmec, so dosegli Christopher Nkunku, Andre Silva in Dominik Szoboszlai, z avtogolom je končen izid postavil Valerij Bondar. Za tretji in četrti gol ima zasluge tudi Kampl, pri tretjem na sredini igrišča ukradel žogo tekmecu in začel akcijo svoje ekipe, pri četrtem pa je bil podajalec Daniju Olmu, katerega strel je Bodnar preusmeril v gol.

Prvo mesto v skupini si je zagotovil Real Madrid, ki je s 5:1 premagal Celtic. Prva dva gola je dosegel z enajstmetrovke, uspešna sta bila Luka Modrić in Rodrygo, v drugem polčasu pa so v polno zadeli še Marco Asensio, Vinicius Junior in Federico Valverde. Za goste, pri katerih je v prvem delu enajstmetrovko zapravil Josip Juranović, se je med strelce vpisal Jota, njegov gol je bil zadnji na tekmi. Celtic je tako izpadel iz evropskih tekmovanj, v evropski ligi bo igral Šahtar.

Šeškov Salzburg je v skupini E za napredovanje potreboval zmago v Milanu, s katero bi italijanskega prvaka prehitel na lestvici. Toda že v 14. minuti so se njegove možnosti močno zmanjšale, ko je domače v vodstvo popeljal Olivier Giroud, že na začetku drugega polčasa pa je to tudi postala misija nemogoče, saj so Italijani dosegli še dva gola, najprej je bil uspešen Rade Krunić, nato pa še enkrat Giroud. Zadnji gol je ob koncu tekme dosegel Junior Messias.

Druga tekma skupine med Chelseajem in zagrebškim Dinamom je bila bolj pomembna za Hrvate, ki bi si z zmago in ugodnim izidom v Milanu še lahko zagotovili evropsko ligo, medtem ko so si Londončani - ti so izgubili prvi medsebojni dvoboj Zagrebu, tokrat pa niso igrali z najboljšo postavo, že zagotovili prvo mesto. Zagrebčani so v sedmi minuti prek Bruna Petkovića prišli v vodstvo, že v prvem polčasu pa sta za preobrat poskrbela Raheem Sterling in Denis Zakaria. Z izidom 2:1 se je tekma tudi končala.

V skupinah G in H je bilo že pred zadnjim krogom jasno, da so se v osmino finala uvrstili Manchester City, Borussia Dortmund, PSG in Benfica. Edino pomembnejše vprašanje v teh skupinah je bilo, ali se bo v evropsko ligo uvrstil Juventus ali Maccabi Haifa. Izraelci bi morali za to doma igrati vsaj neodločeno z Benfico, a so doživeli prepričljiv poraz z 1:6. Juventus je tako kljub porazu doma z 1:2 proti Parižanom zadržal tretje mesto.

Manchester City je prvo mesto v skupini G potrdil z domačo zmago 3:1 proti udeleženki evropske lige Sevilli, Borussia Dortmund pa drugo z remijem 1:1 v Koebenhavnu.