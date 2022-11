Dober, boljši, najboljši. Ko je Max Verstappen leta 2015 postal najmlajši voznik, ki je kadarkoli tekmoval v formuli 1, je dokazal, da je dober. Ko je nato leto kasneje dobil svojo prvo dirko, je bil že boljši. Da sodi med najboljše, pa je dokazal lani, ko je prvič postal prvak. Svoje mojstrstvo je potrdil tudi letos, ko je naslov prvaka ubranil, in to z veliko začetnico. Čeprav sezona še ni končana, je slavil zmago na 14 dirkah, kar pred njim ni uspelo še nikomur. Čeprav šteje vsega 25 let, je na najboljši poti, da postane najboljši dirkač formule 1 v zgodovini.

Od nekdaj je bil bolj navezan na očeta kot pa na mamo. Ko sta se namreč starša ločila, je živel z očetom, sestra pa z mamo. Staršema so bile dirke blizu. Oče je dirkal v formuli 1, mama v kartingu. Bilo je skoraj samoumevno, da bo tudi sam dirkal. Prvi start v formuli 1 je tako zabeležil, še preden je imel vozniški izpit. Ima nizozemsko dirkaško licenco, čeprav je bil rojen v Belgiji. »V Belgiji sem bil dejansko le ponoči, ko sem spal, sicer pa sem bival na Nizozemskem, kjer sem imel prijatelje. Odraščal sem kot Nizozemec in počutim se Nizozemca,« je ob vstopu v formulo 1 pojasnil, zakaj ne dirka z belgijsko licenco.

Krč v nogi v nepravem trenutku

Ko je leta 2016 na veliki nagradi Španije prvič slavil zmago, je Niki Lauda zanj dejal, da je največji talent stoletja, šef moštva Red Bull Christian Horner pa je dodal: »Prepričan sem, da boljšega voznika v moštvu še nismo imeli. Je izjemno sposoben in predan.« Polaskal pa mu je tudi nekdanji dirkač Gerhard Berger z besedami: »Ni samo nadarjen, ima celoten paket. To pomeni, da na treningih in kvalifikacijah postavlja najboljše čase, ki jih nato z zmago nadgradi na dirki.« Da je nekaj posebnega, so hitro spoznali tudi navijači, saj jih ima ogromno po vsem svetu. Ima celo svojo pesem, ki je postala viralna, ko je prvič postal svetovni prvak, istega leta 2021 pa so ga izbrali tudi za najbolj priljubljenega dirkača v formuli 1. Za nameček je letos prejel nagrado laureus, priznanje za najboljšega športnika na svetu.

Leta 2021 je bil na največji življenjski preizkušnji. Pred dirko v Abu Dabiju je imel namreč enako število točk kot sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. To sezono je imel veliko smole, zato je njegova prednost 19 točk skopnela. Tudi na zadnji dirki se je zdelo, da naslov prvaka ne bo njegov. Nato pa se je pet krogov pred ciljem z dirkalnikom zavrtel Nicholas Latifi, na stezo pa je zapeljal varnostni avto. Ko je krog pred koncem zapeljal s steze, se je Verstappnu nepričakovano ponudila priložnost za zmago. Izkoristil jo je. »Ko sem se pripravljal na zadnji krog, me je v desni nogi zagrabil krč. Bilo je grozno. Spreletelo me je, da se mi je nekaj podobnega že zgodilo, ko sem leta 2016 na podoben način izpustil iz rok zmago v Maleziji. Na srečo sem bil poln adrenalina, zato sem lahko vozil naprej. To je bil najlepši krog mojega življenja,« se kroga, ki mu je prinesel prvi naslov svetovnega prvaka, spominja Verstappen. Ves trud in dnevi, ki jih je preživel v kartu, so se končno izplačali.

Oče je bil do sina vedno zahteven

Oče Jos je bil do sina vedno zahteven. Enkrat ga je celo namenoma pustil samega na bencinski postaji v Italiji, kot kazen za slab nastop na dirki v kartingu, ko je bil pri 15 letih zaradi vozniške napake ob naslov svetovnega prvaka. Seveda je očeta hitro prerasel, ko je govor o uspehu v formuli 1. Oče, ki je sicer zbral več kot sto dirk, ni nikoli zmagal, le dvakrat je stal na odru za zmagovalce. Max je doslej nastopil 161-krat, zmago je slavil 34-krat, še 76-krat je stal na zmagovalnih stopničkah. »Oče je bil vedno strog do mene. Nikoli mi ni rekel, da bom postal svetovni prvak, večkrat pa, da bom vozil avtobuse ali tovornjake. Na lep način je želel, da dojamem, da se moram še bolj potruditi, če želim res uspeti,« se spominja odnosa z očetom, ki pa je dobro vedel, da se v sinu skriva nekaj posebnega. »Vedno je bil neverjetno hiter in tudi zrel za svoja leta. Za nameček mu je bilo garanje blizu. Zgodaj je bilo jasno, da ima vse potrebno, da nekoč postane svetovni prvak,« ga je opisal Red Bullov svetovalec za motošport Helmut Marko. Premnoge zmage v kartingu in impresivna prva sezona v formuli 3 s kar desetimi zmagami so mu seveda zagotovile tudi mesto v formuli, v moštvu Scuderia Toro Rosso.

Danes je Verstappen superzvezdnik, ki se naokoli prevaža s svojim zasebnim letalom dassault falcon 900EX. Velja za poliglota, saj tekoče govori nizozemsko, angleško in nemško, je tudi velik navijač Barcelone in PSV Eindhovna. Od januarja 2021 je tudi uradno v zvezi s Kelly Piquet. Marca letos je podaljšal zvestobo Red Bullu vse do sezone 2028, njegova letna plača je okoli 53 milijonov ameriških dolarjev, kar je največ v zgodovini formule 1. Glede na mladost pa bi znal v prihodnosti podreti še kakšen rekord, kar bo dodaten razlog, da bodo njegovi navijači glasno prepevali pesem Super, Max! Tudi po njihovi zaslugi vzdušje na dirkah formule 1 pogosto spominja na tisto na nogometnih stadionih.