Če kdo, potem Jan Oblak in soigralci komaj čakajo, da bo prišlo do prekinitve klubske sezone zaradi svetovnega prvenstva v Katarju. V zadnjem tednu dni so doživeli tri šoke. Pred tednom dni proti Bayerju iz Leverkusna v 98. minuti niso dosegli gola za zmago iz enajstmetrovke, z remijem pa so dokončno ostali brez možnosti, da bi se še lahko uvrstili v osmino finala lige prvakov. Spet je bila 98. minuta zanje usodna v soboto v španskem prvenstvu, ko je zmagoviti gol za 3:2 na domačem igrišču dosegel Cadiz, črno serijo pa so nadaljevali še v torek v Portu, kjer so ob novem porazu ostali še brez evropske lige. Čeprav je moral Oblak dvakrat po žogo v svojo mrežo, je bil najboljši igralec Atletica in tudi to dovolj zgovorno kaže, da je ekipa Diega Simeona v krizi.

»Težko je sprejeti dejstvo, da smo končali evropsko sezono, toda to moramo sprejeti in narediti vse, da bomo prihodnjo sezono boljši. Dosegli smo malo golov, prav na vsaki smo vsaj enega prejeli. In če smo realni, so bile skoraj vse ekipe boljše od nas. Dejstvo je, da smo pri dnu, rešitev pa je v tem, da bomo morali še bolj držati skupaj. Vsi, igralci, klubsko vodstvo, trenerji, to je najboljši način, da se soočimo z izzivi, ki so pred nami,« je po tekmi dejal Diego Simeone, ki z Atleticom nikoli do zdaj lige prvakov ni končal na zadnjem mestu v svoji skupini. Za nameček je Bayer Leverkusen v drugi tekmi skupine B na domačem igrišču igral neodločeno z Bruggejem. Tako Nemci kot Španci so osvojili po pet točk, vendar je Bayer doma premagal Atletico z 2:0, pred tednom dni je bilo v Madridu 2:2.

Glasgow z neslavnim rekordom

V skupini A je bilo pred zadnjim krogom jasno, da se bosta v osmino finala uvrstila Napoli in Liverpool, bolj ali manj pa je jasno tudi, da bo v evropski ligi tekmovanje nadaljeval Ajax. Težko je bilo namreč verjeti, da bi Rangers lahko Nizozemce premagal s petimi goli razlike. Pričakovano se to ni zgodilo, tudi to tekmo so Škoti izgubili, z le dvema doseženima goloma na šestih tekmah in kar 22 prejetimi se je Rangers v zgodovino vpisal kot najslabša ekipa skupinskega dela lige prvakov. Neslavni rekord je bil do zdaj v lasti zagrebškega Dinama, ki je imel v sezoni 2011/12 gol razliko minus 19 (3:22). Težko nalogo za osvojitev prvega mesta je imel tudi Liverpool, ki bi moral Napoli premagati s štirimi goli razlike. V zaključku tekme je sicer dosegel dva gola, vendar je bilo že prepozno za kaj več kot drugo mesto v skupini. Prav nobene neznanke ni bilo v skupini C, kjer je Bayern zmagal še šestič in je edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom skupinskega dela lige prvakov. Milanski Inter, za katerega spet ni branil Samir Handanović, je v vsakem polčasu prejel po en gol, vendar bo prav tako igral v osmini finala. Barcelona, ki je v Plznu zadela štirikrat in prejela dva gola, bo še drugo evropsko sezono nadaljevala v evropski ligi.

Tottenham in Frankfurt iz pekla do raja

V skupini D so imele pred zadnjim krogom vse štiri ekipe realne možnosti, da se uvrstijo v osmino finala. Na obeh tekmah so se zmage veselili gostujoči nogometaši, na obeh so bili ob polčasu v vodstvu domačini. Da bi bilo za varovance Igorja Tudorja, trenerja Marseilla, vse skupaj še težje, so zaradi gola danskega vezista v dresu Tottenhama, Pierre-Emila Højbjerga, ostali tudi brez evropske lige. »V končnici tekme sem od svojih igralcev zahteval, naj ne gredo preveč naprej, vendar je bilo preveč hrupno in niso slišali mojih navodil. Preprosto so želeli doseči zmagoviti gol, na koncu nas je to stalo nadaljevanje sezone v evropski ligi,« je po tekmi dejal hrvaški trener Igor Tudor. V Lizboni, kjer je bil glavni sodnik Slavko Vinčić, je bil Sporting po prvih 45 minutah igre, ko je v polno zadel Artur Gomes, še uvrščen v osmino finala lige, toda v drugem so Nemci še enkrat pokazali svojo vztrajnost. Za izenačenje je z enajstih metrov poskrbel Japonec Daiči Kamada v 62. minuti, le deset minut pozneje je zmago in s tem osmino finala prinesel Francoz Randal Kolo Muani.