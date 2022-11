“Lok očesa napet v tarčo oddaljenega ogledala”

Milá Haugová (1942) je osrednje ime slovaške književnosti, mednarodno uveljavljena poetinja, ki je leta 2020 postala tudi velika vileniška nagrajenka. Dama in samorog prinaša antologijski izbor njenih štirih integralnih zbirk, izdanih v letih 1993, 1995, 2008 in 2013. Čeprav se ob siceršnjih 24 izvirnih zbirkah zdi izbor neznaten, je občutek ob branju te zajetne več kot 400-stranske antologije vse kaj drugega kot zanemarljiv. Pesniška antologija namreč scela potegne v čutno brezkončnost – ne zaradi obsega, temveč zaradi pesničinega primarnega zanimanja za najbolj nedoumljive plati življenja, lahko jih poimenujemo metafizične, nezemeljske, duhovne, nevidne, zaumne, angelske, vendar ne tudi ločimo od izkušnje, čutenja in čustvovanja: »Kako se objeti na koncu nevidnega / ramena?« Raziskovanje praznine, govorjenje preko, seganje prstov izza se pogosto kaže kot posledica izgube oziroma ločenosti od moškega (načela), od življenja in živega duha, ki ga simbolizira naslovni samorog. A boleče spoznanje je vedno tudi priložnost za pesem, za novo duplino medprostora, kjer se lahko vse (domnevno) izgubljeno vnovič in na novo zgodi, izzrcali – kot v sanjah.