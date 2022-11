Ta curry je eden najboljših, saj je enostavno prečudovit. Navduši pa ne le okus curryja, ampak tudi kontrast med (po želji) ognjevitim curryjem in nežnim belim rižem. Ja, tu je najboljši prav bel riž, rjavega prihranite za kakšno drugo jed.

Mešanica začimb, ki jih uporabite za pripravo, ni nič presenetljivega. Vse začimbe se dobijo v vseh večjih supermarketih. Za pripravo potrebujete začimbe curry, kurkumo, garam masalo in kajenski poper, ki pa ga seveda lahko tudi v celoti izpustite. V primeru, da je vseeno prepekoč, pri postrežbi dodajte kakšno žlico (grškega) jogurta, pa se bo pokočina porazgubila

Za pripravo uporabite kuhano rdečo lečo, ki se skuha v približno desetih minutah, seveda jo lahko skuhate tudi vnaprej. Tudi, če jo preveč skuhate, jo lahko uporabite. V skrajnem primeru jo uporabite tudi v tej lečini juhi z zelenjavo.

Curry lahko skuhate tudi vnaprej in ga pred postrežbo le pogrejete. Poleg skuhajte riž, lahko pa curry postrežete tudi na kuskusu, bulgurju ali pa ga pojejte z naan kruhki, porovimi kruhki ali s katerim koli kruhom pač. Poskrbite le, da imate nekaj, s čimer lahko pomažete čisto vsako kapljico te božanske jedi!

Najprej pa še nekaj idej za odlične curryje

Še več odličnih in tudi zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za curry:

140 g rdeče leče

1 košček masla

1/2 čebule

1/2 žličke garam masale

1 žličke curry-ja v prahu

1 zvrhana žlička kurkume

2 stroka česna

1 cm kos svežega ingverja

1/2 žličke kajenskega popra

3 dcl paradižnikove kaše

2 dcl kokosovega mleka

sol

Ostale sestavine:

140 g riža

svež koriander ali peteršilj

sesekljani arašidi (neobvezno)

PRIPRAVA

Rdečo lečo preberite in dobro splaknite pod mrzlo vodo. Odcejeno prenesite v kozico, dolijte vodo in kuhajte po navodilih na embalaži. Ko se skuha, jo dobro odcedite.

V kozico stresite splaknjen riž, dodajte 420 gramov vrele vode, posolite in premešajte ter pokrijte. Kuhajte približno 15 minut, da se riž skuha in popije vso vodo. Vmes ne mešajte in ne dvigujte pokrovke.

Medtem v drugi kozici stopite maslo in na stopljenem zmehčajte sesekljano čebulo. Ko postekleni, dodajte nariban česen, nariban ingver ter vse začimbe in pražite še minuto ali dve. Dodajte skuhano lečo, dolijte paradižnikovo kašo in segrevajte, da zavre. Dodajte še kokosovo mleko, dobro premešajte in pokrito kuhljajte na majhnem ognju še 10 minut. Nato poskusite in posolite po potrebi – začnite s polovičko žličke soli.

Kuhan riž servirajte na krožnik, nanj razporedi curry, ga okrasite s sesekljanim peteršiljem in po želji še z sesekljanimi arašidi in postrezite.