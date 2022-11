Spletna prijava pogumnega dekleta je bila dovolj, da je policija dobila dostop do spletne komunikacije 21-letnega Hrvata z več deset drugimi žrtvami. Večina je bila mladoletnih. Zagrebški in varaždinski policisti so septembra in oktobra v sklopu operacije Nemesis VII identificirali 35 žensk, od tega le štiri polnoletne, ki jih je mladenič prek spletnih družbenih omrežij in aplikacij s prijaznimi besedami najprej zvabil v svoje mreže, sčasoma pa pokazal svoj pravi obraz in jih zlorabil. Gre za enega najhujših tovrstnih primerov zadnjih let pri naših južnih sosedih, 21-letniku, ki je zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti vplivanja na priče od aretacije prejšnji teden v priporu, pa očitajo kar 56 kaznivih dejanj, vključujoč zvodništvo otroka, spolno zlorabo otroka, mlajšega od 15 let, spolno izkoriščanje otroka, grožnje, prostitucijo …

Mladenič je »operiral« po že dobro znanem vzorcu spletnih plenilcev. Na družbenih omrežjih je uporabljal lažne profile, prek katerih je stopil v stik s kasnejšimi žrtvami, pišejo hrvaški mediji. Prve tarče so bila polnoletna dekleta, a si je kmalu začel izbirati vse mlajša. Komunikacija se je začela nedolžno, saj je skušal s pogovori pridobiti zaupanje deklic, ko so se te sprostile, pa jih je nagovarjal k pošiljanju spolno eksplicitnih fotografij in posnetkov. Tudi sam jih je zalagal s povsem neprimerno, pornografsko vsebino. Ko se je dokopal do njihovih posnetkov, jih je začel z njimi izsiljevati, češ da jih bo pokazal njihovim družinam in prijateljem, če mu ne pošljejo novih. Nekatere je celo nagovarjal k srečanju v živo. Preiskava je pokazala, da je to počel že vse od leta 2014. Prijavilo ga je le eno dekle. A je bilo že to dovolj.

Poskrbijo za molk

»Tako ti plenilci delujejo. Z izsiljevanjem in grožnjami poskrbijo za molk deklet,« je za Dnevnik Nove TV pojasnil Tomislav Ramljak iz hrvaškega centra za pogrešane in zlorabljene otroke. Obenem na tak način dobijo še več materiala. Gre za začaran krog. Na osnovi raziskave, ki so jo opravili na več kot dva tisoč hrvaških srednješolcih, so prišli do zaključka, da ti na dan na spletu prebijejo od pet do osem ur. Zato je pomembno, da se zavedajo pasti, ki tam prežijo nanje, kakor tudi, da se lahko vedno nekomu zaupajo. V zadnjih letih so pri naših južnih sosedih obravnavali kar 60 odstotkov več prijav takih primerov kot leta prej, kazni za storilce pa so še vedno nizke. Največkrat pogojne, z delom v splošno korist, ali pa krajše zaporne kazni. Policija je mlade znova opozorila na tveganja in možne zlorabe pri uporabi spleta ter otroke spodbudila, naj take stvari prijavijo. Na spletu naj bodo previdni, sploh pri komuniciranju z neznanimi osebami, svojih podatkov ali fotografij, zlasti spolno eksplicitnih vsebin, pa naj ne delijo z nikomer.

Aktualna operacija je že sedma v zadnjih letih, v njih pa jim je uspelo prijeti več spolnih napadalcev in pedofilov. Povečini so delovali po istem kopitu. Prvo akcijo so izvedli leta 2015, ko so razkrinkali kar pet moških, na računalnikih katerih so zasegli okoli 2500 fotografij in 3000 posnetkov s sporno, nezakonito vsebino. Istega leta so aretirali še 72-letnega Zagrebčana, ki se je spravljal na od 11 do 16 let stare deklice. Primer operacije Nemesis III je bil eden grozljivejših, saj je 35-letnik z Reke dolga leta po spletu nadlegoval deklice iz vse Hrvaške. V začetku leta 2016 so potrdili, da je stopil v stik z vsaj 260 otroki, ovadili pa so ga zaradi 142 kaznivih dejanj na škodo 78 žrtev, mlajših od 15 let. Sledile so še akcije, v katerih so prijeli 24-letnika zaradi 80 kaznivih dejanj, povezanih s spolno zlorabo 53 mladoletnic, starih od 10 do 15 let, moškega pa niso omejevale niti državne meje, saj je zlorabljal tudi deklice iz sosednjih držav. Predlani so kriminalisti razbili mrežo 94 pedofilov, še istega leta pa so preiskovali 19-letnika, ki si je za tarče vzel enajst otrok.