Družine popeljejo v svet vilinskega petja in plesa

Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji, ki jo razvija Zavod Škrateljc, je bogatejša za novo zgodbo. Tokrat ustvarjalci družinske zgodbe vabijo med vile in vilince, ki so svoj pravljični dom našli na Homcu. Na pot se družine odpravijo same, vsako tretjo soboto v mesecu pa lahko tudi vodeno.