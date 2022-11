Pripojitev družbe Crodux derivati dva k hrvaški članici skupine Petrol je bila danes vpisana v sodni register, s čimer je Crodux prenehal, celotno poslovanje, skupaj z vsem premoženjem in obveznostmi, pa je bilo preneseno na Petrol. S pravno pripojitvijo se zaključuje ena največjih poslovnih pripojitev v zgodovini Petrola, so prek spletnih strani Ljubljanske borze spomnili v podjetju. Petrol je s tem korakom na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov in obenem eno največjih hrvaških podjetij.

»Za nami je leto dni intenzivnega povezovanja, sodelovanja in ustvarjanja sinergij v združevanju dveh podjetij v eno ... Združeni smo danes močnejši, večji in učinkovitejši v zasledovanju cilja nuditi najboljšo uporabniško izkušnjo,« je ob tem zapisala predsednica Petrolove uprave Nada Drobne Popović.

Z združeno nabavo naftnih derivatov in trgovskega blaga ter z dvema močnima blagovnima znamkama je Petrol na Hrvaškem po njenih besedah postal močnejši igralec v prodaji naftnih derivatov, dosega tudi večjo prodajo dodatne ponudbe, veča vrednost programa zvestobe za vse stranke, krepi prodajo energetskih rešitev ter nadgrajuje veleprodajno mrežo.

Pogodba o nakupu 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Crodux derivati dva je bila sicer podpisana sredi januarja lani, transakcija pa je bila zaključena v začetku lanskega oktobra. Za nakup je Petrol odštel 191,7 milijona evrov, prevzel je o tudi 19,2 milijona evrov finančnega dolga Croduxa do bank.

Zaključku transakcije je sledila integracija poslovanja Croduxa v skupino Petrol. Izvedba pripojitve, kot zadnjega koraka integracije, je bila predvidena do konca leta 2022, tako da so vsi bili povezani postopki in opravila na koncu zaključeni dva meseca pred rokom. V načrtovanje in izvajanje integracije so bila vključena vsa poslovna področja: prodaja, nabava, IKT, marketing in komuniciranje, logistika, upravljanje s kadri, pravne zadeve, investicije in vzdrževanje ter finance, so pojasnili v Petrolu.

Petrol je pridobil 93 bencinskih servisov

S prevzemom Croduxa je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 202 prodajnima mestoma je tržni delež skupine na Hrvaškem zrasel s 13 na 23 odstotkov. Petrol na Hrvaškem danes zaposluje okoli 2200 oseb. V zadnjih petih letih je skupina Petrol na Hrvaškem izvedla tudi energetske naložbe v vrednosti 276,7 milijona evrov.

Skupina je v južni slovenski sosedi prisotna s projekti proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. Vetrni elektrarni Glunča in Ljubač že proizvajata električno energijo, ki po Petrolovih navedbah v povprečju zadostuje za oskrbo 45.000 gospodinjstev. V gradnji so sončne elektrarne Suknovci, Vrbnik in Pliskovo, skupne inštalirane moči 22 megavatov in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 gigavatnih ur, ki bodo z delovanjem začele spomladi 2023.

Na Hrvaškem ima skupina ob tem v lasti 66 električnih polnilnic za polnjenje električnih vozil, v najemu tri skladišča naftnih derivatov (Zadar, Zagreb-Žitnjak in Ploče), v najemu ima pet skladišč utekočinjenega naftnega plina, ima pa tudi tri koncesije za zemeljski plin v okviru podjetja Zagorski Metalac z 18.000 aktivnimi priključki.