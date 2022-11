Kot je na seji sveta za obvladovanje demence, ki jo organizira predsednik republike Borut Pahor, dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, s prihajajočo strategijo sporočajo širši skupnosti, da je demenca predvsem družbeni in tudi politični fenomen. »S strategijo se obvezujemo, da bomo v Sloveniji preučili epidemiologijo te bolezni, se pravi postavili ogledalo, koliko nas je, kakšni so problemi, obravnava in potem se bomo seveda dotaknili tudi tako imenovano nefarmakološke obravnave,« je dejal.

Pojasnil je, da je to obravnava, ki ni odvisna od zdravil, je pa za kvaliteto življenja bolnika z demenco in za njegovega skrbnika zelo pomembna. Omenil je, da so v zadnjih tednih soočeni z zelo pozitivnimi in optimističnimi novicami o novem zdravilu, ki bo zelo dramatično in zelo globoko poseglo na obravnavo teh bolnikov, predvsem v primerih demence v zgodnji fazi.

Ostrcu se zdi, da strategija poudarja veliko potreb v družbi kot je slovenska, ki je dovolj majhna z dvema milijona ljudmi, da se problema demence lahko lotimo krovno in multidisplinarno. Kot je dejal, z veliko optimizma zre v strategijo in si želi, da bi v času javne razprave prišlo do zanimivih in spodbudnih pripomb. Ko bo sprejeta, se bo Slovenija po njegovem mnenju znova uvrstila med najbolj naprednimi okolji za obravnavo demence.

Predsedniška palača postaja demenci prijazna točka

Predsednica društva Štefanija Lukič Zlobec je pozdravila predlog strategije, ki bo omogočila načrtovanje in prepotrebno usklajevanje številnih nujnih dejavnosti za obvladovanje demence v Sloveniji. Veseli jo, da je strategija v javni obravnavi, zato, da »bomo v Sloveniji tudi uresničevali cilje, ki so zapisani in bomo pomagali tako svojcem, bolnikom in stroki«.

Kot so sporočili iz urada predsednika, bo Pahor s priporočilom sveta za široko javno razpravo in čim hitrejše uresničevanje nacionalne strategije seznanil predsednika vlade. Pahor je prisotne še obvestil, da je sprejel predlog združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija in z današnjim dnem predsedniška palača postaja demenci prijazna točka. Demenci prijazne točke pripomorejo k ozaveščanju o demenci, k razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev, jim nudijo pomoč v lokalnem okolju in jih po potrebi usmerijo po nadaljnjo pomoč.

Svet za obvladovanje demence deluje pod okriljem predsednika republike in združuje strokovnjake in odločevalce z namenom, da skupaj oblikujejo stališča, priporočila in predloge, s katerimi poskušajo vplivati na ureditev področja obvladovanja demence ter javnost osveščati o naraščajočem problemu demence, so še dodali v uradu.