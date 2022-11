Ker nas je novica, da Logar znova kandidira za župana, presenetila, smo preverili še ta naslov stranke: https://www.sds.si/lokalni-odbori/ljubljana/dogodki. Izvedeli nismo nič, ker tam piše, da »žal trenutno ni aktualnih dogodkov«. In ker je znano, da se človek dandanašnji lahko zanese samo še na družbena omrežja, smo skočili še na facebook profil SDS Ljubljana. Odleglo nam je, ko smo lahko prebrali Logarjevo voščilo k veselim in blagoslovljenim božičnim praznikom, saj je očitno, da je možakar daleč pred časom. V nasprotju z mestno SDS, ki je daleč za časom (voščilo je namreč iz leta 2018) in nujno potrebuje osvežitev. Janez?!