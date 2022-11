Brazilska avtocestna policija je danes poročala o 167 blokadah cest v približno 17 zveznih državah, medtem ko jih je bilo v ponedeljek približno 500 v skoraj vseh 27 zveznih državah, poroča španska tiskovna agencija EFE.

V luči demonstracij je Bolsonaro v torek dejal, da morajo biti vsi protesti v državi mirni. »Mirne demonstracije bodo vedno dobrodošle, vendar pri tem ne smemo uporabljati metod levice, ki preprečujejo svobodo gibanja,« je poudaril. Prav tako je opozoril, da so protesti posledica ogorčenja in občutka nepravičnosti zaradi načina izvedbe volilnega procesa, s čimer je svojim podpornikom posredno dovolil nadaljevanje protestov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tisoče Brazilcev se je tako danes zbralo pred vojašnicami v Sao Paulu, Brasilii in Riu De Janeiru ter pozvalo k takojšnjemu vojaškemu udaru.

Bolsonaro še ni priznal poraza na volitvah

Bolsonaro doslej še ni priznal poraza na volitvah, je pa dejal, da bo ravnal v skladu z ustavo. Vodja njegovega kabineta Ciro Nogueira je sicer kasneje potrdil, da se bo začel »proces predaje oblasti«. Medtem pa je poraz na volitvah danes priznal Bolsonarov zaveznik in podpredsednik Hamilton Mourao. »Nima smisla več jokati, izgubili smo. Nič se ne moremo pritoževati,« je dejal in dodal, da verjame, da med volitvami ni bilo goljufij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem so po zmagi Luiza Inacia Lule da Silve nemške in norveške oblasti oznanile, da so pripravljene nadaljevati s pošiljanjem finančne pomoči Braziliji za boj proti krčenju gozdov. Lula je namreč po zmagi na volitvah v nedeljo dejal, da je Brazilija pripravljena ponovno zavzeti svoje mesto v boju proti podnebni krizi, zlasti v Amazoniji, in ob tem obljubil, da se bo boril za ničelno krčenje gozdov.