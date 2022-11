Nepreslišano: Andrej Brglez

Trije stebri prispevajo k prometni varnosti: avtomobil, cesta in voznik. Pri avtu imamo uspešen projekt Euro NCAP, to je program za ocenjevanje varnosti avtomobilov, ki je v celoti spremenil avtomobilsko industrijo. Jasno, da so pred tem avtomobile oglaševali, da so varni, in tudi kupcu je bilo jasno, da je kakšen avto bolj varen od drugega, ne pa, koliko. Enako je s cestami. Prometni strokovnjaki imajo zelo jasna gradbena in druga merila, s katerimi je mogoče določiti, ali je neka cesta bolj ali manj varna in tudi, kako jo je treba vzdrževati. Tako kot smo začeli vrednotiti avtomobile, pet zvezdic za najvarnejši avto, smo tudi cestno infrastrukturo. Ta ni slaba, a nikakor ne dovolj dobra, seveda kaže znake slabšega vzdrževanja, kar je vselej povezano z gospodarstvom in ekonomsko situacijo na trgu. Toda veliko je še rezerv za izboljšanje, in če je bilo na teh dveh področjih veliko narejenega, je naša želja, da bi vpeljali pet zvezdic tudi za voznika. Ne smemo torej reči, da je prometna varnost slaba, ker pozabljamo, da je pred 40 leti pri nas umrlo tudi več kot 500 ljudi na leto, pri čemer je bilo avtomobilov pol manj in z njimi smo naredili bistveno manj kilometrov. Nismo le še enkrat boljši, izdatno smo izboljšali prometno varnost. Toda ko gledam naprej, si želim, da bi število smrtnih žrtev še zmanjšali. Tako enostavno in hitro kot doslej ne bo šlo, ker se ne bodo ne avtomobili ne cestna infrastruktura toliko izboljšali. Potrebovali bi enormno višje plače za ljudi, da bi si ti kupili varnejše avtomobile, in enormne količine denarja, ki bi ga vložili v prometno infrastrukturo. Rešitve bo treba iskati drugje in lahko jih v tretjem stebru, to je v človeku.