Gre za vnos razcepitve na ene in druge. Takšna razcepljenost se je doslej manifestirala predvsem v socialnih omrežjih: anonimno izražanje ne samo stališč, ampak kar zmerjanj, žalitev, diskreditacij, preklinjanj in podobnih umotvorov na platformah, kot so Facebook, Twitter, Instagram … To (ne)kulturo dialoga pa kot goba vpijajo mladi, ki so (zaradi še nezrelosti) začeli z razreševanjem svojih stisk in frustracij s fizičnim obračunavanjem. V zadnjem tednu pa se zdi, da so k temu pristopili tudi odrasli (nedvomno manj zreli – bolj zreli še vedno »telovadijo« verbalno).

Najbrž pa je treba iskreno priznati: prvo kepico snega, iz katere je nastal plaz t. im. sovražnega govora, so vrgli največkrat z leve politične strani. Ampak desna politična opcija je kot odgovor naredila dve katastrofalni dejanji: to kepico je inovativno (inteligentno) odbila tako, da je vrgla večjo kepo (npr. Janševi tviti), ali pa je namerno izkrivila od levice vržene kepice tako, da so izgledale večje. Primer je recimo o drugorazrednih in prvorazrednih (Türk je ta izraz uporabil za tematike, desnica pa je sprevrgla to izjavo, češ da je govoril o ljudeh). En kup takih napačno ali pa zlonamerno napačnih interpretacij izrečenega ali zapisanega od levih je desna stran »sproducirala« tudi v času predvolilnih soočenj.

Gospod Janša: čisto res je, da ste se samo branili. Ampak kako? Po vaše inovativno, inteligentno. Nasprotnikom niste samo odgovorili, ampak ste jih »zatolkli«. In tu je začetek prepada, ki ste ga vnesli v našo družbo. Najbrž je čisto res, da sami niste začeli. Ampak ta prekoračeni silobran je recimo razglasitev novinark, ki sta vas po vaše preveč kritizirali, za presstitutke (ki pa se v nepoučeni populaciji razume kot prostitutke, saj ste postavili tudi ceno storitev ene ali druge – tako ni dvoma, kaj ste mislili z izrazom presstitutke).

In končno ocena, od kod ta poplava domnevnega sovražnega govora. Nesporno zato, ker je dovoljeno izražanje anonimno. Ker anonimno ni težko zmerjati, žaliti, preklinjati, uporabljati nizkotne izraze … Če se moraš podpisati pod napisano: verjemite, da ne boš uporabljal tako nekulturnih izrazov. Razmah anonimnosti je nastal v veliki meri kot protiudarec proti domnevni nesvobodi govora v prejšnjem sistemu (jaz sicer trdim, da takrat ni bilo take nesvobode, kakor bi jo radi slikali). Druga, mnogo večja in veliko zahtevnejša naloga, pa so sodobne elektronske možnosti, ki omogočajo ne samo anonimnost, ampak še kaj hujšega. Kako tam zajeziti svinjanje po teh medijih, pa ne vem. Možno je samo na en način: narod mora dozoreti v zrele posameznike, to pa še ne bo kmalu. Končno je eden uporabil tisto, kar govorim že leta: nacionalko bomo »uredili«, ko bo družba dozorela (Virant v razpravi o zakonu o RTVSLO). Pa je to o zrelosti zelo lahko pojasniti: otroci, ki so še nezreli ali ljudje, ki še niso dozoreli v zrele odrasle, rešujejo svoje frustracije z žalitvami ali/in nasiljem, zreli odrasli pa z razumno razpravo s soočanjem argumentov. In če vodilni demonstrirajo, da še niso dozoreli, ni čudno, če jim sledi tudi neselekcionirana populacija.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana