Novelo zakona o SDH je DZ sprejel prejšnji teden. Poglavitne določbe se nanašajo na določitev pravne podlage za prenos premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH, prinaša pa še nekatere druge rešitve. V Združenju svetov delavcev Slovenije si želijo, da bi v zakon zapisali tudi možnost nadzora s strani predstavnikov več kot 50.000 zaposlenih v družbah pod okriljem SDH. Ker se to ni zgodilo, so sprejeli sklep o vložitvi pobude za zakonodajni referendum.

Potrebno število podpisov za začetek postopkov za razpis referenduma je predsednik združenja Vladimir Šega, skupaj z generalno sekretarko združenja Elizabeto Zirnstein, vložil danes. »Nam je izredno žal, da moramo na tak način nastopati. Dejansko pa gre za več kot 10 milijard državnega premoženja in je normalno, da vsakdo zastriže z ušesom, da se vlada tako zelo upira tistim dodatnim parom oči v nadzoru z ravnanjem z našo državno srebrnino,« je pred vložitvijo podpisov v izjavi za medije pred poslopjem DZ opozoril Šega.

Šega: Naš namen ni nagajati vladi

Kot je poudaril, njihov namen ni nagajati vladi, ampak ji pokazati, da so tudi zaposleni v teh državnih podjetjih nekdo, s katerim se je treba pogovarjati. »Tudi te zaposlene je treba poslušati in jim dati možnost nadzora nad tem, kar vrhovi v teh podjetjih počnejo,« je dejal. Optimalno rešitev po prepričanju Šege narekuje zakonodaja. Ta zahteva najmanj tretjino do polovice predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, je spomnil.

V primeru, da njihov predlog ne bo upoštevan, so po besedah Šege trdno odločeni, da gredo v zbiranje 40.000 podpisov, kolikor je potrebnih, da DZ razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel. »Glede na pozitiven odziv svetov delavcev širom Slovenije in glede na to, da nas je v teh družbah preko 100.000 zaposlenih, smo pripravljeni iti do konca,« je po vložitvi podpisov poudaril Šega.

Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev. Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, bo bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v sedmih dneh določila rok, v katerem bodo morali pobudniki zbrati najmanj 40.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Časa za to bodo imeli 35 dni.