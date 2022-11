»Trdno smo prepričani, da je v sedanjih težkih in nemirnih razmerah, ki so posledica neodgovornih in nesramnih dejanj, katerih cilj je spodkopati našo nacionalno varnost, glavna prednostna naloga preprečiti vojaški spopad jedrskih sil,« je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

V izjavi so zapisali, da se Rusija strogo in dosledno drži načela, da v jedrski vojni ni mogoče zmagati in ponovili, da je jedrska doktrina Moskve izključno obrambne narave, ki Kremlju dovoljuje uporabo takšnega orožja le v primeru jedrske agresije ali ko je ogrožen sam obstoj države. V luči tega je rusko ministrstvo pozvalo vse jedrske sile, naj opustijo nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški časnik New York Times pa je danes ob sklicevanju na neimenovane ameriške uradnike poročal, da naj bi visoki ruski vojaški uradniki nedavno razpravljali o tem, kdaj in kako bi lahko uporabili taktično jedrsko orožje na bojišču v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin v razpravah ni sodeloval, prav tako pa ni nič nakazovalo, da bi se ruska vojska dejansko odločila za uporabo tovrstnega orožja, je še zapisal Times.

Predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby poročanja časnika ni želel komentirati, je pa danes sporočil, da so vse izjave o uporabi jedrskega orožja s strani Rusije globoko zaskrbljujoče, in zatrdil, da jih ZDA jemljejo resno. Hkrati je ponovil, da ZDA ne vidijo nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja.

ZDA sicer že več tednov opozarjajo na izjave najvišjih ruskih uradnikov, da bi ruske sile lahko v določenih primerih uporabile jedrsko orožje v Ukrajini, zlasti če bi menili, da je ogrožena ruska ozemeljska celovitost. Nazadnje je to v torek izjavil nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes možnost uporabe jedrskega orožja zavrnil in poudaril, da zahodni mediji »namerno podpihujejo to temo«.

Rusija se vrača k sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč

Iz Moskve so danes sporočili tudi, da Rusija nadaljuje sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, in dodali, da so od Kijeva prejeli zadostna varnostna zagotovila. Medtem je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan naznanil, da se bo izvoz žita nadaljeval že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Rusija meni, da so prejeta zagotovila trenutno zadostna, in nadaljuje z izvajanjem sporazuma,« je v izjavi zapisalo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so pisna zagotovila prejeli zaradi sodelovanja ZN in pomoči Turčije. Rusko ministrstvo je navedlo, da je Kijev zagotovil, da »humanitarnega koridorja in ukrajinskih pristanišč, določenih v interesu izvoza kmetijskih proizvodov, ne bo uporabil za izvajanje vojaških operacij proti Ruski federaciji«. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je vrnitev Rusije k dogovoru že pozdravil.

Do odločitve Moskve, da nadaljuje sodelovanje, je prišlo dan po tem, ko je Putin turškemu kolegu Erdoganu dejal, da želi od Kijeva »resnična zagotovila«, preden se bo izvajanje sporazuma lahko nadaljevalo. Putin je nato danes opozoril, da si »Rusija pridržuje pravico odstopiti od dogovora, če Ukrajina ne bo spoštovala varnostnih zagotovil«.

Čeprav je koordinacijski center v Istanbulu, ki nadzoruje izvoz, v torek dejal, da danes Črnega morja ne bo prečkala nobena ladja z žitom, pa je Erdogan po pogovoru med ruskim in turškim obrambnim ministrom v parlamentu naznanil, da se bo izvoz skladno z načrtom nadaljeval že danes, navaja AFP.

Moskva je minulo soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu o izvozu žita, ki sta ga sprti strani ob posredovanju Združenih narodov in Turčije sklenili julija. Odgovornost za to so pripisali Ukrajini, ker je ta po ruskih navedbah z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu. Namen sporazuma je zmanjšati svetovno prehransko krizo, ki jo je konec februarja sprožila ruska invazija na Ukrajino. Dogovor je doslej omogočil izvoz več kot 9,7 milijona ton žita.

Šojgu napovedal okrepljeno sodelovanje ruske in beloruske vojske

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu pa je danes med obiskom v beloruski prestolnici Minsk napovedal še tesnejše sodelovanje ruske in beloruske vojske. Na srečanju z beloruskim kolegom Viktorjem Hreninom je Šojgu dejal, da je razvoj »skupnega obrambnega prostora« še posebej pomemben zaradi zaostrovanja odnosov med Zahodom in Rusijo.

Belorusija in Rusija si med drugim že delita skupno vojaško doktrino in sistem zračne obrambe, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Šojgu. Ruski minister je ob tem Nato obtožil, da ob mejah z Rusijo gradi obsežen sistem kolektivne obrambe, pa tudi, da Ukrajino oskrbuje z orožjem, strelivom in obveščevalnimi podatki. Šojgu je ponovil tudi očitek, da želi Zahod Rusijo s sankcijami uničiti. Po besedah Hrenina pa sta Belorusija in Rusija že začeli pripravljati nove vojaške vaje za leto 2023, katerih cilj naj bi bil zaščita obeh držav.

Rusija je pred kratkim v Belorusijo - na mejo z Ukrajino - prepeljala na tisoče vojakov, tankov in težke vojaške opreme. Ukrajinska vlada sicer meni, da je za rusko invazijo soodgovorna tudi Belorusija, saj je ruskim enotam odstopila svoje vojaške baze za napade na Ukrajino.

Po poročanju beloruske državne tiskovne agencije Belta, ki jo je povzela dpa, je beloruski premier Roman Golovčenko ob srečanju dejal, da bo Rusija Belorusiji odobrila novo posojilo v višini 1,52 milijarde evrov. Denar naj bi bil namenjen širitvi beloruskih industrijskih zmogljivosti, na primer na področju strojništva, s čimer bi lažje oskrbovali rusko industrijo. Zaradi vse večjih gospodarskih težav, ki jih povzročajo zahodne sankcije, se Rusija namreč vse bolj zanaša na proizvodnjo v tujini in na uvoz preko sosednjih držav, ki niso tarča sankcij.