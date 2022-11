V petek so namreč umrli trije bolniki, v soboto in nedeljo po dva in v torek eden, kažejo danes objavljeni podatki ministrstva za zdravje.

V bolnišnicah je število bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19 padalo od 236 v petek do 208 v ponedeljek, nato pa se je v torek povišalo na 218.

Zaradi covida-19 so v bolnišnicah na navadnih oddelkih v minulih dneh zdravili od 69 do 54 bolnikov dnevno, na intenzivnih oddelkih pa od 15 do 12 bolnikov.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v torek v državi 13.246 aktivnih primerov okužb, kar je 3853 manj kot v ponedeljek.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 637, kar je 167 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 629 oziroma 69 manj kot dan prej, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani NIJZ.