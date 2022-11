Pozornost vlagateljev je bila v prejšnjem tednu usmerjena v objave poslovnih rezultatov družb za tretje četrtletje leta. V središču pozornosti so bila tehnološka podjetja (Alphabet, Microsoft, Meta in Amazon), ki so poskrbele za negativen sentiment. Gospodarska negotovost in vse nižji izdatki družb za spletno oglaševanje so precej prizadele dobičke tehnoloških velikanov. Z objavo poslovnih rezultatov je v prejšnjem tednu pozitivno presenetil le Apple, ki je zabeležil rekordne prihodke, presegel pričakovanja analitikov in po objavi so njegove delnice pridobile 7,9 % vrednosti. Solidni zaslužki ponudnikov plačilnih kartic Visa in American Express pa so na drugi strani poudarili odpornost ameriškega potrošnika, ki je kljub visoki inflaciji in naraščajočim obrestnim meram v tretjem četrtletju še vedno trošil in polnil zaslužke podjetij, ki so vezana na ponovno odprtje gospodarstva po Covid-19. Med zvezdami letošnjega leta velja vsekakor izpostaviti družbe iz energetskega sektorja. Prejšnji teden je poročal Exxon Mobil Corp, ki je v okolju visokih cen energentov zabeležil rekordni četrtletni dobiček v višini 19,7 milijard USD in močno presegel pričakovanja analitikov. Pozitiven sentiment vlagateljev je dvignilo tudi upanje, da bo Fed na novembrskem sestanku omilil retoriko in upočasnil tempo zviševanja obrestnih mer.

Objave gospodarskih podatkov so prejšnji teden ponudile nasprotujoče si signale o stanju ameriškega gospodarstva. Proizvodna aktivnost, merjena s kazalnikom PMI S&P Global, je oktobra prvič po juniju 2020 padla v območje krčenja, kazalnik storitvenega sektorja pa je nakazal še močnejšo upočasnitev dejavnosti. Indeks potrošniškega zaupanja, ki ga meri Conference Board, pa je oktobra zaradi strahov, povezanih z visoko inflacijo, prvič v treh mesecih upadel. Za pozitivno vzdušje so onkraj luže poskrbeli objavljeni preliminarni podatki o rasti ameriškega gospodarstva. Bruto domači proizvod je v tretjem četrtletju na letni ravni porasel za 2,6 %, kar je več od pričakovanj (2,4 %). Odporna potrošnja gospodinjstev in naložbe podjetij so skupaj s povečanimi vladnimi izdatki pomagali izravnati strm padec stanovanjskih naložb. Prodaja stanovanj se je namreč na mesečni ravni septembra znižala za 10,2 %, kar predstavlja največji mesečni upad vse od začetka pandemije.

ECB je po pričakovanjih zvišala temeljno obrestno mero za 0,75 % točke, z zaostrovanjem monetarne politike pa bo vztrajala še najmanj do marca prihodnjega leta. Inflacija v evroobmočju še vedno vztraja na visokih 10-odstotnih ravneh in čeprav k rasti cen pomembno prispeva energetska draginja, je vse višja tudi osnovna inflacija (brez vpliva cen energentov in hrane), ki v evroobmočju znaša 4,8 %. Na stari celini je bil prejšnji teden objavljen še podatek o poslovni aktivnosti (kazalnik PMI S&P Global), ki se je oktobra skrčila že četrti mesec zapored in nakazuje, da bo evropsko gospodarstvo po vsej verjetnosti zašlo v recesijo. Tudi razpoloženje nabavnih managerjev, merjeno z vrednostjo indeksa PMI, se je septembra znova poslabšalo. Vrednost indeksa je dosegla najnižjo raven v zadnjih 23 mesecih.

Rast kitajskega gospodarstva se je v tretjem četrtletju leta, v primerjavi z letom poprej, okrepila za 3,9 %, kar je več, kot je bilo pričakovano. Kljub temu je bila zaskrbljenost vlagateljev v prejšnjem tednu visoka, razpoloženje pa je zopet omajala ničelna Covid politika, ki je zaradi širitve primerov zopet zapirala gospodarstvo.