Ključen razlog za znižanje cene toplote so nižji pričakovani stroški goriv do konca leta, so sporočili iz Energetike Ljubljana. Zaradi ugodnih vremenskih pogojev je, kot so pojasnili, možna ugodnejša struktura porabe goriv – več proizvodnje energije iz premoga ter uporaba cenejšega ogrevanja na kurilno olje (Elko) namesto plina.

Skupni mesečni strošek ogrevanja za november bo ob upoštevanju vseh dajatev in DDV za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov po izračunu Energetike Ljubljana nižji za okvirno 11 evrov in bo znašal okvirno 84 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa bo nižji za okvirno 37 evrov in bo znašal okvirno 295 evrov.

Skupni letni strošek ogrevanja za leto 2022 pa bo za povprečno stanovanje okvirno 24 evrov nižji in bo znašal okvirno 834 evrov, za povprečno hišo pa bo višji za okvirno 86 evrov in bo znašal okvirno 2718 evrov.

Kot so ob tem zapisali v Energetiki Ljubljana, je treba pri izračunu letnega stroška ob variabilni ceni toplote od januarja do avgusta upoštevati 22-odstotni DDV, od septembra do decembra pa 9,5-odstotnega.

V Energetiki Ljubljana do konca leta sprememb cen toplote predvidoma ne načrtujejo. »Oskrba s toploto je regulirana dejavnost in spremembe cene se lahko izvajajo le ob dejanskih spremembah stroškov energentov in emisijskih kuponov, ki vplivajo na stroške proizvodnje toplote, in sicer tako navzgor kot navzdol,« so zapisali v sporočilu.

Ključni energenti za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane so sicer premog, lesna biomasa, plin in/ali Elko, ki lahko nadomešča plin.