Nekaj pred eno uro v nedeljo popoldan sta policist in občan v Radencih na silo vstopila v zaklenjeno hišo, ki je gorela, obenem pa bila že ovita v gosti dim. Iz nje sta rešila moškega, ki je bil pri zavesti, in so ga zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico.

Izkazalo se je, da se je moški zaklenil v hišo in sam zanetil požar. Ko so bili vsi trije na dvorišču, je v hiši prišlo še do eksplozije. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 30 tisoč evrov materialne škode. Moškega bodo ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti, iz PU Murska Sobota pa so sporočili še, da je dvojica pokazala veliko mero požrtvovalnosti in poguma ter je moškemu rešila življenje.