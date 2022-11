Na približno dvominutnem posnetku, ki ga je mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International objavila na družbenih omrežjih, več pripadnikov varnostnih sil pretepa in brca moškega, ki leži na tleh na ulici.

این ویدئو نمونه هولناک دیگریست از اینکه قساوت و بی‌رحمی ماموران جمهوری اسلامی حد و مرزی ندارد. مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات دست نیروهای امنیتی را برای ضرب و شتم و تیراندازی به سمت معترضان باز گذاشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به این جنایات رسیدگی کند. #مهسا_امینیpic.twitter.com/lkr6JIZAt9 — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 1, 2022

Moški, ki ga obkroža več kot deset policistov v uniformah, si najprej poskuša z rokami pokriti glavo, vendar ga policisti še naprej pretepajo, medtem ko jih njihovi kolegi opazujejo, je razvidno iz posnetka. Nekaj sekund pozneje se zasliši streljanje in policist z motorjem dvakrat zapelje čez moškega.

»Takoj je bila izdana posebna odredba za preiskavo natančnega časa in kraja dogodka ter identifikacijo storilcev,« je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Irna, sporočila policija. »Policija nikakor ne odobrava nasilnega in nekonvencionalnega vedenja in bo kršitelje obravnavala v skladu s pravili,« so sporočili.

Od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili sredi septembra, so oblasti v Teheranu zavračale navedbe o nasilju varnostnih sil nad protestniki.

Množične proteste je sprožila smrt 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju tri dni po tem, ko jo je v Teheranu aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarcev, policija pa zavrača krivdo za njeno smrt.

V protestih, ki jih iranske oblasti skušajo zatreti, je bilo ubitih več deset ljudi, večinoma protestnikov.