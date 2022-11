V nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji je tesneje od vseh napovedi zmagal nekdanji voditelj države Luiz Inacio Lula da Silva s 50,9 odstotka dobljenih glasov. A ure in dneve po razglasitvi uradnih rezultatov je zaznamoval molk aktualnega predsednika Jairja Bolsonara, ki je že pred volitvami postavljal pod vprašaj elektronski način glasovanja in poštenost volitev ter napovedoval, da ne bi priznal poraza. Zaznamovali so jih tudi protesti njegovih razočaranih in jeznih privržencev, ki so po državi postavili več sto cestnih blokad in marsikje povzročili prometni kaos, vse skupaj pa je krepilo bojazni, da lahko sledi še kaj hujšega. Sinoči po našem času, dva dni po volitvah, se je Bolsonaro le oglasil s kratko izjavo. Poraza še vedno ni priznal. A prav tako ni trdil, da je bil ogoljufan, in je napovedal, da se bo začel prenos oblasti na administracijo Lule da Silve, ki krmilo Brazilije prevzema 1. januarja.

«Grožnja državni varnosti«

Na 67-letnega populističnega desničarskega Bolsonara se je z več strani krepil pritisk, naj se oglasi, da njegovi privrženci ne bi uprizorili česa posebno nezaželenega. Po poročanju brazilskih medijev je Bolsonaro na pogovor pred izjavo povabil člane vrhovnega sodišča, da bi jim razložil svoje pomisleke o volilnem procesu, vendar ga je sodišče zavrnilo, dokler ne prizna volilnega izida.

Pred tem je predsednik vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes dejal, da obstaja grožnja državni varnosti, in ukazal umik cestnih barikad Bolsonarovih privržencev. Aktivirali so tudi avtocestno policijo in več kot tristo blokad so tudi umaknili, več kot dvesto pa jih je sprva še ostalo. Bolsonaro je v kratkem nastopu potem med drugim dejal, da so demonstracije pravica in posledica občutka nepravičnosti med ljudmi, da pa »se ne bomo zatekali k metodam levice«.

Lula da Silva gre na COP 27

Sedeminsedemdesetletni Lula da Silva, ki je Braziliji že vladal v letih 2003–2010, je uprizoril veliko politično vrnitev, potem ko je po koncu drugega mandata končal v zaporu zaradi obsodbe o korupciji, dokler ga ni oprostilo vrhovno sodišče. Nekdanji sindikalist, ki ga zdaj mnogi označujejo za brazilskega feniksa, pa bo imel težko delo ob precej desno usmerjenem kongresu. Tam ga v spodnjem domu za zdaj podpira 108 od 513 poslancev, medtem ko Bolsonara 187.

Tudi marsikje po svetu, od Washingtona do Moskve, so po objavi rezultatov poslali čestitke Luli da Silvi. Ta je med drugim hitro napovedal okoljske ukrepe in preprečevanje uničevanja amazonskega pragozda, kot novoizvoljeni predsednik pa se bo udeležil tudi prihajajoče globalne konference pod okriljem OZN COP 27, ki bo potekala v Egiptu. »Odslej se bomo borili za ničelno toleranco do uničevanja amazonskega gozda,« je dejal. Norveška je v ponedeljek sporočila, da bo Braziliji spet začela pošiljati sredstva za ohranitev pragozda, kar je je prenehala med vladavino Bolsonara.

Ta je z volilnim rezultatom presenetil, saj je bila razlika manjša, kot so jo napovedovale ankete, in je znašala znaša 2 milijona glasov ob 79,5-odstotni udeležbi. Bolsonaru analitiki niso šteli v prid, da je v veliki meri zmanjšal socialno pomoč, prav tako denar za zdravstvo, kulturo, šolstvo in znanost, njegovemu (ne)ukrepanju so pripisovali veliko število žrtev covida-19 v državi, ki jih je bilo 688.000. Vendar mu je kongres po drugi strani omogočil, da je pred volitvami razdeljeval denar ljudem, vsako gospodinjstvo je dobilo pomoč v vrednosti 150 evrov na mesec. Predvsem pa je zanj glasovala velika večina evangeličanov. V nekoč povsem katoliški Braziliji je v zadnjih dveh desetletjih tretjina prebivalcev prestopila med evangeličane, tako da je katoličanov samo še polovica Brazilcev (leta 1970 jih je bilo 90 odstotkov).