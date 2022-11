Ob režiserju filma OrkesterMatevžu Luzarju je slavila tudi Sara Kern, ki je vesno za najboljšo režijo prejela za film Moja Vesna. Film se skozi »intimen pristop, zlit v eno s kamero, igralci in zvokom, prek realističnega pristopa odpira v skoraj simbolno doživetje«, je zapisala strokovna žirija za celovečerne filme v sestavi Darko Sinko, Milivoj Roš - Miki ​in Ivana Kronja, ki je filmu za vlogo Moje podelila tudi nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. To je prejela mlada igralka Loti Kovačič, ki se je v Portorožu oglasila z zahvalnim videom iz domačega Melbourna. Vesna za najboljšo glavno moško vlogo je šla v roke energični, zreli in predani igri Petje Labovića v filmu Jezdeca, nagradi za najboljšo stransko žensko in moško vlogo pa sta prejela Alenka Kraigher in Jonas Žnidaršič.

Kipec za najboljšo manjšinsko koprodukcijo je pripadel Najsrečnejšemu človeku na svetu režiserke Tuone Strugar Mitevske, glas občinstva pa je za najboljši film izbral JezdecaDominika Menceja. Ta je navsezadnje prejel tudi nagrado iridium za najboljši celovečerni prvenec ter vesno za najboljšo montažo in zvok.

Dober obisk festivala

Za festivalske nagrade se je skupno potegovalo 63 filmov, ob njih pa ni manjkalo pestrega strokovnega programa in festivalskih druženj, ki so jih popestrili koncerti domačih in tujih glasbenikov. Direktor festivala Bojan Labović tako kljub vsem peripetijam, ki jih opisuje kot sestavni del festivala in odraz naše filmske scene, letošnjo edicijo ocenjuje kot zelo uspešno: »K temu je vsekakor pripomogel tudi dober obisk, a so ogromno vredni tudi sama atmosfera, dobri medsebojni odnosi, gledanje filmov in obiskanost strokovnega programa. 25. obletnico festivala smo tako dostojno proslavili, predvsem ob pomoči dobrih filmov. Ker pa se ob podelitvah nagrad medijsko najbolj izpostavljajo predvsem celovečerne forme, bi tukaj opozoril predvsem na briljantne kratke forme, za katere lahko rečem, da so povsem na ravni svetovne špice.«

Briljantne kratke forme

Žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne in študijske filme v sestavi Urša Menart, Matevž Jerman in Miloš Tomić je vesno za najboljši kratki igrani film podelila filmu Tako se je končalo poletjeMatjaža Ivanišina, ki »z minimalnimi sredstvi doseže čustven vtis, ki vabi v spekter različnih razumevanj«, vesno za najboljše eksperimentalno AV-delo je prejel www.s-n-d.siSare Bezovšek, »monumentalen hommage koncu sveta, ki zeitgeistovski fenomen 'doomscrollanja' posrečeno pretvori v filmski jezik«, medtem ko je vesno za najboljši študijski film prejela Pentola Lea Černica, katerega animacijo žirija opisuje kot »osvobajajočo in navdihujočo izkušnjo«. Vesno za najboljši animirani film je prejela Legenda o ZlatoroguLee Vučko, nagrada za najboljši dokumentarni film pa je šla v roke filma Tekmüvanje Mihe Mohoriča, ki »gledalcu omogoči, da postane član prvega romskega prostovoljnega gasilskega društva, in mu ponudi vstopnico v svet, ki ga običajno ne more izkusiti in za katerega morda niti ne ve, da obstaja«.