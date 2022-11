Wang Chuqin je ta čas najbolj vroč namiznoteniški igralec. Kitajec je po turnirju WTT champions v Macau, kjer je nastopilo le najboljših 32 igralcev na svetu, dobil še sklepni turnir najboljše šestnajsterice v Xinxiangu ter na svetovni lestvici napredoval na tretje mesto. Wang Chuqin je bil v finalu s 4:2 boljši od Japonca Tomokazuja Harimota, ki se je na svetovni lestvici povzpel na četrto mesto, na vodilnih dveh mestih pa ostajata Kitajca Fang Zhendong in Ma Long. Najboljši slovenski igralec po porazu v 1. krogu v Xinxiangu in uvrstitvi v četrtfinale v Macau ni osvojil novih točk za svetovno lestvico, saj je dosežka ubranil, ne pa izboljšal. Hrastničan je na najnovejši lestvici nazadoval za eno mesto, a ostaja član elitne deseterice, potem ko ga je na devetem mestu prehitel Nemec Dimitrij Ovčarov.

Slednji je v Xinxiangu pripravil prvovrstno presenečenje, ko je v četrtfinalu ugnal prvega igralca sveta Fana Zhendonga. Nemec je bil nekoč že številka 1 svetovnega namiznega tenisa v svoji bogati zbirki kolajn pa ima tudi dve olimpijski, kar je doslej uspelo peščici evropskih igralcev. Med turnirjem na Kitajskem je Dimitrij Ovčarov sporočil, da bo ta teden igral na turnirju WTT contender v Novi Gorici, kjer bo prvi nosilec Darko Jorgić, a je udeležbo zaradi časovne stiske tik pred zdajci odpovedal.

Turnir v osnovni šoli Milojke Štrukelj bo izjemno močan tako v moški kot ženski konkurenci, kar kaže že dejstvo, da je prvi nosilec kvalifikacij Nemec Kilian Ort 60. igralec na svetu. Najboljši slovenski igralec pri žrebu ni imel najbolj srečne roke, saj se bo že v 1. krogu pomeril s Tiagom Apolonio. S Portugalcem sta avgusta v četrtfinalu v Münchnu odigrala izjemno izenačen dvoboj, ki je odločal, kdo od njiju bo osvojil kolajno na evropskem prvenstvu. V zaključku odločilnega sedmega niza je bil bolj zbran in srečnejši Jorgić, ki se je veselil največjega uspeha v karieri. Slovencu je kasneje v izenačenem dvoboju v polfinalu predal dvoboj Šved Kristian Karlsson (18.), ki bo v teh dneh prav tako igral v Novi Gorici.

Več sreče pri žrebu je imel Deni Kožul, ki je prejel povabilo v glavni turnir, potem ko je na svetovni lestvici na 157. mestu. Logatčan se bo jutri v uvodnem krogu pomeril z Romunom Iulianom Chiritom. Tudi pri ženskah bosta v glavnem žrebu po domači kvoti igrali dve Slovenki, ki se bosta pomerili proti uveljavljenim tekmicam. Ana Tofant se bo pomerila z Južnokorejko Shin Yubin (34.), Katarina Stražar pa bo igrala proti Čehinji Hani Matelovi (27.). Neposredno na glavni turnir sta uvrščeni tudi dvojici Ana Tofant - Katarina Stražan in Darko Jorgić - Tomas Polansky.

Slovenska moška selektorica Andreja Urh se zaveda, da Darka Jorgića, ki se je na podobnem turnirju lani v Laškem prebil v polfinale, čaka izjemno zahtevna naloga. Pot iz Kitajske v Evropo je bila namreč zelo stresna, saj so Kitajci zaradi zaprtja države odpovedali večino letalskih povezav. Poleg tega je deseti igralec sveta pripotoval lažje poškodovan, saj ga močno boli vrat, tako da je veliko časa pri fizioterapevtu. »Darko bo na domačem turnirju prejel točke za svetovno lestvico le v primeru, če se uvrsti v finale, kar bo izjemno težka naloga. Po drugi strani bo igral pred domačo javnostjo in bo še bolj motiviran,« pravi Andreja Urh, ki bo med igralci pogrešala Bojana Tokića. Dolgo časa najboljši slovenski igralec si je želel igrati v mestu, v katerem je po prihodu iz Jajca odraščal, a mu tega ni dopustil delodajalec. Po besedah Tokića Belgijci menijo, da je Slovenija njihov tekmec za ekipno uvrstitev na olimpijske igre, zato mu niso pustili nastopiti. Tokić v Novi Gorici opravlja le delo belgijskega selektorja.

Turnir v Novi Gorici se je s kvalifikacijami začel v ponedeljek. Trije slovenski igralci so se med posamezniki prebili v 2. krog kvalifikacij, kjer so morali Peter Hribar, Sara Tokić in Lea Paulin priznati premoč tekmecem. Danes bo v kvalifikacijami med dvojicami od Slovencev igral le še Deni Kožul, ki bo nastopil s klubskim soigralcem pri Grünwetterbachu Nemcem Ricardom Waltherjem.