V nepopolnem 15. krogu slovenskega nogometnega prvenstva so gledalci videli 18 golov, tri zmage domačih ekip in remi v Celju, ki je še najbolj šel na roke Olimpiji. Ljubljančani imajo pet krogov pred odhodom na zimski premor 11 točk prednosti pred Koprom in Celjem, še tri več od Mure, ki bo danes igrala zaradi megle prekinjeno nedeljsko tekmo z Bravom, in kar 19 točk več od Mariborčanov, kar se do zdaj ni še nikoli zgodilo. Pred Mariborčani so še Domžale s 16 točkami zaostanka.

»Vse te številke nič ne pomenijo. Če ne bomo osvojili prvenstva, kdo se bo še tega kdaj spominjal? Zato se moramo osredotočiti na sedanjost, ne na preteklost, kajti do konca prvenstva je še daleč,« se po še drugi letošnji zmagi nad Koprom Albert Riera, trener Olimpije, ni želel ukvarjati s statističnimi podatki. Raje se je osredotočil na igro, ki so jo proti Koprčanom prikazali njegovi varovanci. Tokrat je bila posest žoge na strani njihovih nasprotnikov, kar je zanje neobičajno, toda po vodstvu z 2:1 ob polčasu so v drugem bolj osredotočili na branjenje rezultata in se zanašali na protinapade. V branjenju vodstva so bili uspešni, saj si Koprčani niso priigrali kakšne resnejše priložnosti, v protinapadih pa ne, toda na koncu je bilo to dovolj za novo, že dvanajsto zmago v sezoni. »V Novi Gorici smo imeli žogo večinoma v svoji posesti, vemo pa, kako se je tekma končala. Sicer smo želeli igrati svojo igro, vendar so bili Koprčani zelo visoko postavljeni, in če ne gre, ne gre. Ničesar nismo želeli tvegati, tokrat smo v ospredje postavili rezultat, ki nam je šel na roke in to je najbolj pomembno,« je dodal Španec na klopi Olimpije, ki je bil ob polčasu prisiljen zamenjati strelca prvega gola zeleno-belih Ruija Pedra zaradi poškodbe.

Za derbi maloštevilni gledalci, na tribunah stoženskega stadiona se jih je zbralo manj kot dva tisoč, so boljši nogomet spremljali v prvem polčasu, ki je bil za slovenske razmere na visoki ravni. V drugem so prevladovali Koprčani, ki si kakšne izrazitejše priložnosti niso priigrali, za odtenek so bili v protinapadih nevarnejši domači nogometaši. Gostujoči trener Zoran Zeljković je ob polčasu nekoliko presenetljivo v slačilnici pustil Žana Benedičiča, med 20 igralci pa sploh ni bilo Rudija Požega Vancaša in Žige Lacija. »Pri Benedičiču je šlo za taktično odločitev, menil sem, da nam bo Omar Correia bolj koristil, medtem ko sta Požeg Vancaš in Žiga Laci poškodovana, zato ju ni bilo niti na klopi. Za derbi smo si sicer ustvarili dovolj priložnosti, žal smo izkoristili le eno, vendar je za takšne tekme pomembno, da si trden v obrambi. Nam to ni uspelo, Olimpija je zadela dvakrat, vemo pa, da ji je težko dati tri gole. Težko rečem, da smo bili v polju slabši, vendar je bila naša premoč jalova, zato je zmaga Olimpije zaslužena,« je dejal 42-letni Zoran Zeljković, za katerega je bil to prvi trenerski poraz v Stožicah.

Z ljubljanskega derbija velja še omeniti, da je bil Matevž Vidovšek, vratar zeleno-belih, v letošnji sezoni prvič premagan. Potem ko je na devetih tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno, ga je že v 12. minuti premagal Bright Edomwonyi, ki je z golom izid izenačil na 1:1. Pred njim je že v 9. minuti po napaki gostujoče obrambe pri izbijanju žoge iz kazenskega prostora zadel Rui Pedro, končni izid pa je postavil mladi Svit Sešlar po lepi podaji Mustafe Nukića. Zanj je bil to že tretji gol Koprčanom v letošnji sezoni. »Odgovoren sem samo za stvari, ki se dogajajo na igrišču, z drugimi zadevami se ne želim obremenjevati. V vodstvu kluba pravijo, da so zadeve pod kontrolo, jaz tu ne morem veliko narediti,« pa Riera ni želel komentirati novega zapleta okoli Olimpije, ki naj bi jo Nogometna zveza Slovenije zaradi plačilne nediscipline kaznovala z denarno kaznijo 19.000 evrov in prepovedjo registracije igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih. Neuradno pa naj bi tudi Riero marsikaj motilo pri delu vodstva kluba, tako da je položaj v vodilni ekipi prvenstva daleč od idealnega. Razen rezultatov seveda.

V Celju so bili v soboto Mariborčani po treh zaporednih porazih na pragu prve zmage, vendar jim je načrte v četrti minuti sodnikovega podaljška prekrižal njihov nekdanji igralec Damjan Vuklišević. Pred tem je dva gola dosegel Aljoša Matko, ki je tudi že nosil vijoličasti dres. Šest golov je bilo tudi v petek v Domžalah, kar pet so jih dosegli domačini, ki postajajo vse nevarnejši. Do pomembne zmage v boju za obstanek je prišel Tabor Sežana, ki je z zmago proti neposrednemu konkurentu, Radomljami, ulovil Novogoričane, le točko več, 12, pa imajo Radomlje.