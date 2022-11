Vsaka tekma v ligi prvakov je pomembna, tudi če moštvo več nima možnosti za napredovanje v izločilne boje. Ne gre samo za prestiž, temveč tudi denar. Zagrebški Dinamo je tako pred večerno tekmo s Chelseajem izgubil vse možnosti, da iz skupine E napreduje v izločilne boje, a mu morebitna zmaga kljub temu prinaša veliko, uvrstitev v skupinski del evropske lige. Ali ima realne možnosti, je seveda druga zgodba, toda naši južni sosedje niso odvisni sami od sebe, saj Salzburg na gostovanju v Milanu ne sme osvojiti niti ene točke. Toda moštvo, za katero igra tudi Slovenec Benjamin Šeško, bo visoko motivirano, zmaga ga namreč vodi med 16 najboljših evropskih moštev.

»Lahko samo upamo. Na zadnji tekmi bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj bo to pomenilo,« se težke naloge zaveda strateg Dinama Ante Čačić. Da so Londončani, ki so si že zagotovili napredovanje, premagljivi, je dokaz tudi njihov poraz na Maksimiru v uvodnem krogu lige prvakov, ki je odnesel tudi trenerja Thomasa Tuchela. Ta je s Chelseajem med drugim osvojil tudi ligo prvakov, kar pa njegovih šefov ni zanimalo kaj dosti. Dinamo zna zmagovati v gosteh, celo v Angliji, kar so dokazali v lanski sezoni evropske lige, ko so na kolena z 1:0 spravili West Ham. Angleži in Hrvati so doslej odigrali dve medsebojni tekmi, rezultat v zmagah pa je 1:1. Chelsea je prvič v Zagrebu gostoval že leta 1937, ko so slavili z 1:0, v vratih tedanjega Građanskega pa je prvič branil legendarni Franjo Glaser. Tokratna tekma bo nekaj posebnega tudi za Matea Kovačića, ki je temelje svoje uspešne kariere zgradil prav na Maksimirju, saj je šel skozi Dinamovo šolo. »Bil sem zelo mlad in sem naredil veliko napak, toda pri Dinamu so moje napake trpeli in stali izza mene, kar se je na koncu splačalo tako njim kot tudi meni,« pravi Mateo Kovačić, ki je pri 19 letih za modre že drugič igral v ligi prvakov. Leta 2013 ga je za 11 milijonov evrov kupil milanski Inter. Sta pa še dva nogometaša nosila dres Dinama in Chelsea. Prvi je bil Mario Stanić, drugi pa portugalski vratar Eduardo Carvalho. Precej bolj iskriti se zna v Milanu. Napadalec Salzburga Noah Okafor pravi: »Na tej tekmi gre za biti ali ne biti. Za nas šteje le zmaga.« Da bo to težko uresničljivo, dokazuje tudi statistika. Niti eden avstrijski klub na tekmi kateregakoli evropskega pokala na San Siru v 12 poskusih še ni slavil zmage.