Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili niz štirih zaporednih porazov ter v četrtem krogu jadranske lige v Tivoliju gladko s 93:73 (18:19, 44:36, 72:55) premagali MZT. Neporaženi moštvi v jadranski ligi ostajata Partizan in Crvena zvezda, medtem ko imata po en poraz FMT in Olimpija s tekmo manj. Dvoboj proti moštvu iz Skopja je bil pomemben predvsem v luči priprave na naslednjega evropskega tekmeca. Ljubljančani se bodo namreč drevi, ob 20.15, v 4. krogu evropskega pokala v beneški dvorani Palasport Taliercio pomerili z Venezio. Spomnimo, da je Olimpija vse tri evropske dvoboje izgubila z dvomestno razliko, potem ko je v domači dvorani s 73:81 priznala premoč Bursasporju in s 78:100 Joventutu, v gosteh pa je bila s 76:94 slabša od Cluj-Napoce.

Pred drugim evropskim gostovanjem v tej sezoni je ljubljanski trener Jurica Golemac povedal: »Venezia je zelo dobra in izkušena ekipa z zelo kvalitetnimi posamezniki. V Benetke smo odpotovali z željo, da odigramo dobro tekmo ter da damo vse od sebe, da presenetimo našega tekmeca. Zadnje dni smo dobro trenirali, zato smo odšli na pot samozavestni. Pričakujemo dobro in težko tekmo.« O drevišnjem tekmecu Olimpije je spregovoril tudi Matic Rebec, ki je v tej sezoni v evropskem pokalu igral na dveh tekmah, v statistiki pa ima vsega štiri točke. »Venezia je zelo močna ekipa. V primerjavi s prejšnjimi sezonami je to moštvo morda še nekoliko boljše. Moramo biti osredotočeni na obrambo, kot smo jo prikazali na zadnji tekmi z MZT-jem, hkrati pa moramo v napadu prikazati ekipno igro. Le na takšen način si lahko obetamo pozitivni rezultat,« meni Rebec, ki se je v dvoboju z MZT-jem izkazal z devetimi točkami, štirimi asistencami in tremi skoki, vse skupaj pa je v statistiko vpisal v 18 minutah.

Po petih odigranih krogih v italijanskem prvenstvu je Venezia s tremi zmagami in dvema porazoma šesta. Konec minulega tedna je z 61:77 izgubila s Tortono, ki ima ob Virtusu maksimalni izkupiček. Najboljši strelec pri Benečanih je bil z 21 točkami Jayson Granger. Triintridesetletni Urugvajec bo najnevarnejši igralec Olimpijinih tekmecev. Kako kvalitetno je moštvo Venezie, so varovanci Walterja De Rafaella dokazali proti Milanu, ki so mu zadali edini poraz v prvenstvu. Evroligaša so na domačem parketu premagali s 77:69, Jayson Granger pa je bil najboljši strelec z 18 točkami. V evropskem pokalu je Venezia podobno kot Olimpija zabeležila uvodna dva poraza (z 81:80 je bil boljši Ulm in z 79:73 Bourg), v zadnjem krogu pa je bila s 85:80 v gosteh boljša od Cluj-Napoce. Če so Benečani na treh evropskih tekmah v povprečju prejeli po 80 točk, so v obrambi uspešnejši v italijanskem prvenstvu. V petih krogih so v povprečju prejeli slabih 75 točk na tekmo, tekmecem pa so jih nasuli več kot 80.

Preostali pari 4. kroga evropskega pokala v skupini A: Brescia – Bourg (sinoči), Bursaspor – Ulm, Lietkabelis – Cluj-Napoca (oboje danes ob 18. uri), Joventut – Prometey (danes ob 20.15).