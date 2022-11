Korenine martinovanja naj bi izhajale že iz keltskega praznika, ki se je poklonil rodovitnosti jesenskega časa na poljih in v vinogradih. Sv. Martin, škof iz francoskega Toursa z madžarskimi koreninami, se je zdel najprimernejši naslednik in zaščitnik tega pomembnega časa. Veselje, ko iz mošta nastane pravo vino, je v Sloveniji neprimerljivo s katerim koli drugim praznikom. Skoraj vsak sedmi Slovenec je namreč vinogradnik.

Mlado vino in pečena gos

Poleg praznovanja nove vinske letine ima martinovo tudi svoje značilne jedi, med katerimi sta poleg perutnine najbolj značilni pečena gos ali raca z mlinci in dušenim rdečim zeljem. Martinove jedilnike boste našli v večini restavracij po Sloveniji. Med v nepogrešljivimi jedmi lahko poskusite tudi pogače, potice in druge sladke dobrote.

Vinogradniško in vinarsko kulturo Slovenije predstavljajo tri vinorodne dežele s 14 vinorodnimi okoliši. Prva pisna pričevanja o vinogradništvu na ozemlju današnje Slovenije segajo v 3. stoletje pr.n.št. Od takrat se tukaj prideluje veliko izvrstnega vina. Mnogi slovenski vinarji osvajajo najbolj ugledne nagrade in priznanja na svetovnih ocenjevanjih. Posebnost slovenskega vinogradništva in vinarstva so tudi nekatere izvirne sorte grozdja in vin. Med njimi sta prava posebneža kraški teran in dolenjski cviček, poleg njiju še zelén, pinela, grganja, klarnica in številne druge.

Izbrana vina slovenskih vinorodnih dežel se po kakovosti uvrščajo v svetovni vrh. Zaradi razlik v rastišču, podnebju in načinih kletarjenja ima vsaka vinorodna dežela svoj izbor sort. Pas za trto idealnih leg, prepletanje vplivov podnebja in tal pa Sloveniji omogoča večjo pestrost v ponudbi vin. Tu odlično uspeva kar 52 vrst trte!

Martinovanje v Goriških brdih

V svetu slovijo in so cenjena predvsem suha vina, pač po zgledu francoskih in italijanskih. P o močnih suhih vinih slovi predvsem vinorodna dežela Primorska, med vinogradi pa so speljane Briška, Vipavska, Kraška in Istrska vinska cesta. V Goriških brdih, tik ob meji z Italijo, sloviti slovenski vinarji pridelujejo bela vina, kot so rebula, chardonnay, sauvignon, beli in sivi pinot ter rdeča vina merlot in cabernet sauvignon. Kras je območje posebnega slovenskega vina – terana –, ki ima zaradi rdeče kraške prsti izrazito poln okus. V slovenski Istri, ki slovi po belem vinu malvazija, gojijo tudi veliko rdečega refoška. V Vipavski dolini lahko ob uveljavljenih belih in rdečih vinih okušate tudi avtohtona vina, kot so zelen, pinela in pikolit.

V Goriških brdih, točneje v Šmartnem, bo tudi letos Martinovanje v žlahtnem pomenu besede. Brici pravijo, da je vsak požirek briške žlahtne kapljice in grižljaj tradicionalnih dobrot eksplozija doživetja okusov. Najbrž imajo kar prav, saj obiska v tej gričevnati deželi zlepa nihče ne pozabi. Pa še nekaj pravijo Brici: Če si žejen, pij vodo, Še ena informacija: 13. novembra bodo organizirali Martinov pohod s spoznavanjem kulturne dediščine in enogastronomije Brd.

Martinovanje na Krasu

Tudi martinovanje na Krasu 2022 se vrača v prepoznavni obliki doživetja okusov in tradicije Krasa. Dve nenavadni, čudni in glede druženja nič kaj prijazni leti sta za nami. Na Krasu bodo ponovno vabili v odprte kleti ob Kraški vinski cesti ponudniki, ki jih bo znova povezoval organiziran avtobusni prevoz. Seveda bo praznik vina v Štanjelu tudi letos v znamenju izbrane enogastronomske ponudbe z živo glasbo in pristnimi doživetji Krasa. Tako se boste lahko razgibali na Tekaškem pozdravu jeseni in v novi luči spoznali očarljivo Lipico. V Pliskovici si boste privoščili Kozarček z Martinom in novim vinom. Martinovanje na Krasu zaključite na večernem koncertu v Dutovljah.

Sicer se bo začelo v soboto, 5. novembra. Ob 10. uri tako na primer v Sežani pripravljajo voden ogled vile Mirasasso, botaničnega vrta in vinske kleti Vinakras. Seveda bo vključena tudi pokušina vin in suhih mesnin. V sredo, 9. novembra, bo ob 18. uri na Bunčetovi domačiji v Dutovljah strokovni posvet z naslovom: Kaj moramo vedeti, ko se odločimo za pridelavo ekološkega vina, dan kasneje pa se bo v Štanjelu oziroma na gradu Štanjel ob 16. uri začelo ocenjevanje mladih vin, tri ure kasneje pa bodo razglasili rezultate. V petek, 11. novembra, bo ob 18. uri v Dutovljah pravljično martinovanje za najmlajše, na Bunčetovi domačiji pa blagoslov mladega vina. Ob 19. uri bo v Vinoteki Grad Štanjel vinski večer s kraškim vinarjem.

Največ pa se bo dogajalo v soboto, 12. novembra. V Sežani od 9. ure naprej vabijo na Martinovo doživetje na kraškem dvorišču Vinakras, v Lipici pa se bo ob 10. uri začel tako pohod po živem muzeju Krasa kot tudi martinovanje za otroke. Uro kasneje bo start teka na 5 in na 10 kilometrov, seveda pa boste dobrodošli tudi na ogledu Kobilarne in treninga klasične šole jahanja. Posebej živahno bo ta dan v Dutovljah, med drugim na osrednjem vaškem trgu Martinova kulinarična ponudba, zvečer pa glasbeni koncert. V Pliskovici bodo organizirali vodene degustacije kraških mladih vin, pa tudi kraškega medu in seveda domačih kulinaričnih dobrot, slastnih prigrizkov.

