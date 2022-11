Speči agenti

Vsak cigan svojega konja hvali, pravi pregovor, in to vidimo tudi v odnosu slovenskih politikov do novinarstva. Predsednik vlade Robert Golob je pred časom izjavil: »Primož Cirman je eden najboljših, če ne celo najboljši raziskovalni novinar v Sloveniji. Če bo kdaj želel, ga vzamem v službo kamor koli.« Na neodvisnem portalu Necenzurirano so se mu poklonili z objavo raziskovalnega članka o tem, da je Robert Golob zdaj, ko se je ostrigel, veliko lepši kot prej.