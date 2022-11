V Pomurju svojih gostom ponujajo povsem novo doživetje. Kot so povedali gre za novo ustvarjena in s sodobnimi digitalnimi tehnologijami in orodji podprta ter obogatena unikatna doživetja, ki na inovativen način predstavljajo edinstveno zgodbo regije in dopolnjujejo turistično popotovanje po Pomurju; od Radencev, Murske Sobote, Moravskih Toplic, Lendave do Jeruzalema.

Zgodbe virtualne resničnosti

Digitalizirani objekti kulturne dediščine z zasnovo novih doživetij v Pomurju so rezultati operacije DigiKul, projekta Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Murska Sobota (Pomurje), sofinanciranega v okviru Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta DigiKul, katerega vodilni partner je TIC Moravske Toplice, je sodelovalo pet pomurskih občin z namenom, da digitalizirane enote kulturne dediščine še dopolnijo z edinstvenimi zgodbami in doživetji. »Raziščite pet edinstvenih turističnih doživetij in digitaliziranih enot kulturne dediščine na petih lokacijah v osrčju Pomurja. Kulturno dediščino smo s pomočjo VR očal, tabličnih računalnikov, z zgodovinskimi, kulturnimi, etnografskimi in arhitekturnimi zgodbami, skozi razgibano in bogato zeleno naravo in vrhunskimi gastrokulinaričnimi posebnostmi, napletli skozi zgodbe virtualne resničnosti ter obogatili in omogočili doživeti nazoren vpogled v zgodbe posameznega območja in posebnih znamenitosti, ki jih lahko doživite vse dni v letu,« so sporočili iz TIC Moravske Toplice.

In kam po inovativna in digitalno podkrepljena popotovanju po Pomurju? Tudi na to imajo odgovor v TICu. »S pravljičnimi bitji s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti (VR) obiščite vrelce mineralne vode v Radencih in spoznajte digitaliziran zdraviliški vrelec, se sprehodite po parku in okusite zdravilno mineralno vodo. V raziskovalnem duhu pobegnite na prav poseben način iz središča Murske Sobote in se prelevite v male in velike raziskovalce. Novakovo dediščino obiskovalec lahko doživi s pomočjo VR tehnologije, ki je digitalni turistični vodič po Novakovih delih,« so še povedali.

Izlet v osrčje Prlekije

Zato – prepustite se toku zgodovine in odkrivajte bogata zgodovinska dejstva, ki jih ohranja romanska rotunda v Selu (v bližini Moravskih Toplic), kjer je predstavitev srednjeveške cerkve dopolnjena s tehnologijo navidezne resničnosti (AR) na tabličnem računalniku, ki obiskovalca na slikovit način vodi po freskah in na zanimiv način predstavi njihov pomen in zgodovinsko ozadje. Okrepčajte se s templjarskim čajem in vrhunsko kulinariko, sokovi in vini območja. Z digitalno vizualizacijo odkrite prikaz gradnje Lendavskega gradu po fazah, kjer vas prevzame zgodba o bronu. Postopek izdelave in odlivanja bronastih skulptur od zasnove do končnega produkta je prikazan na digitalnih zaslonih. V osrčju Prlekije, na Jeruzalem, s pomočjo virtualne resničnosti (VR) skozi stoletja spoznavate Cerkev Žalostne Matere Božje.

V sklop pridobitev iz naslova projekta DigiKul se uvršča interaktivna miza, ki je obiskovalcem v pomoč za oblikovanje potovalnega načrta ali personaliziranega izleta po Pomurju glede na vreme, razpoložljiv čas, prevozno sredstvo in vložena denarna sredstva. Ta je nameščena in obiskovalcem na voljo v regijskem centru Expano. Pet doživetij lahko povežete v večdnevno raziskovanje Pomurja ali izberete za kratek pobeg iz realnosti z enim izmed njih za krajši odklop in nepozabno doživetje.