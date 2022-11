Šestnajst reprezentanc, ki bodo igrale na EP 2022, je bilo na delno dirigiranem aprilskem žrebu razdeljenih v štiri skupine. Vsaka reprezentanca bo v prvem delu tekmovanja, ki bo trajalo od petka, 4. novembra, do vključno srede, 9. novembra, odigrala po tri tekme, iz vsake skupine pa bodo v drugi del napredovale po tri najboljše od skupno štirih. V glavnem delu se med seboj križata skupini A in B ter C in D, prenašajo pa se točke s tekem med tistimi reprezentancami, ki so se uvrstile med najboljšo dvanajsterico. Iz glavnih skupin I in II (tekme od četrtka, 10. novembra, do srede, 16. novembra) se v polfinale uvrstita po dve najboljši reprezentanci, tretjeuvrščeni pa igrata za končno peto mesto. Polfinalna dvoboja bosta v petek, 18. novembra, tekmi za evropske kolajne pa v nedeljo, 20. novembra.

Le štiri reprezentance na stavnicah slabše od Slovenije

Naslov evropskih prvakinj z zadnjega tekmovanja na Danskem 2020 brani Norveška, ki bi morala biti pred dvema letoma tudi sogostiteljica, a je organizacijo odpovedala, tako da so bile vse tekme le v danskih mestih Herning in Kolding. Norvežanke so v velikem finalu v dvorani Jyske Bank Boxen v Herningu (po dveh letih gradnje so jo odprli oktobra 2010, stala pa je 44 milijonov evrov) pred 12.500 gledalci premagale Francijo z 22:20 (14:10) in osvojile svojo osmo zlato kolajno in sedmo na zadnjih devetih evropskih prvenstvih. Brez odličja so med evropsko elito ostale le dvakrat: v Romuniji 2010 so bile šeste, v Franciji pred štirimi leti pa pete.

Glede na sijajne dosedanje dosežke so seveda Norvežanke tudi na največji svetovni stavnici glavne favoritinje za naslov prvakinj Evrope, kvota nanje pa je 2,25. Sledijo jim Francozinje, Nizozemke (po 4,00), Danke (6,00) in Švedinje (15,00), Slovenke pa si med 16 reprezentancami delijo enajsto mesto s Hrvaško s kvoto 81,00. Za Slovenijo so zaostale le štiri reprezentance: Srbija, Poljska (kvota po 101,00), Severna Makedonija in Švica (po 251,00). Računica o višini zaslužka je povsem jasna: ob vloženem evru boste ob morebitni zmagi Norveške zaslužili čistega le 1,25 evra, v primeru zlate kolajne za Slovenijo – kar verjetno bolj spada na področje znanstvene fantastike – pa kar 80.

Selektorska rekorderja sta Hergeirsson in Krumbholz

Norveško, ki je na velikih tekmovanjih doslej osvojila že 30 kolajn (sedem na olimpijskih igrah, enajst na svetovnih in 12 na evropskih prvenstvih, od tega kar 14 zlatih), kot selektor že od leta 2009 vodi Islandec Thorir Hergeirsson. Pred tem je bil osem let pomočnik legendarne Marit Beivik, v 13 letih pa je na velikih tekmovanjih osvojil prav toliko odličij. »Vem, da vsi pričakujejo, da bomo spet osvojili zlato kolajno. Ne, zaradi tega nismo pod pritiskom, ker se zavedamo svoje kakovosti in zmožnosti. Ampak po drugi strani pa že od nekdaj drži, da je v športu je vedno težje nekaj braniti kakor napadati, krog favoritov pa je tudi letos zelo širok,« pravi 58-letni Thorir Hergeirsson, katerega brat Grimur je prav tako nekdanji rokometaš in zdajšnji trener, hči Maria Thorisdottir pa je profesionalna nogometašica in reprezentantka Norveške.

Francija je na zadnjih dveh Eurih dvakrat igrala v velikem finalu: pred domačimi gledalci je leta 2018 osvojila zlato kolajno po zmagi proti Rusiji (prvi evropski naslov v zgodovini in doslej tudi edini), leta 2020 pa je na Danskem klonila proti Norveški. Njen selektor, zdaj 64-letni Olivier Krumbholz, je na tem položaju že neverjetnih 23 (!) let: prvič je reprezentanco iz dežele galskih petelinov vodil med letoma 1998 in 2013, drugič pa jo je prevzel leta 2016. Francozinje imajo z velikih tekmovanj 13 kolajn (šest s SP, pet z EP, dve z OI), prav vse pa so osvojile pod vodstvom Krumbholza, ki ima torej enak izkupiček kot njegov stanovski kolega Hergeirsson. »Imamo odlično reprezentanco z vrhunskimi igralkami, a to še ničesar ne pomeni. To bo potrebno pokazati in dokazati tudi na igrišču proti vsakemu nasprotniku. Pred začetkom tekmovanja ne razmišljamo o kolajni, čeprav si jo seveda želimo, a gremo od tekme do tekme. In potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,« meni Olivier Krumbholz, ki je z zadnjih treh evropskih prvenstev prinesel tri kolajne, po eno vsakega leska, svojo selektorsko »upokojitev« pa je napovedal po OI 2024 v Parizu.

Švica edina debitantka na evropskih prvenstvih

Na vseh dosedanjih 14 evropskih prvenstvih so nastopile zgolj Norveška, Danska, Nemčija in Madžarska, na enem je manjkala Romunija, na dveh pa Švedska. Med letošnjo šestnajsterico v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji je samo ena debitantka – Švica, ki je v kvalifikacijah v skupini 1 osvojila drugo mesto (6 točk) za Poljsko (12) ter pred Rusijo (4) in Litvo (2). Švicarke so poleg sogostiteljic iz Severne Makedonije tudi edine, ki niso nastopile na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Danskem, tokrat pa z Eura 2020 manjkata Rusija in Češka.