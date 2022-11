Argumentacija trolov, tudi Janeza Janše, po napadu na Niko Kovač je bila tipična, stereotipna in enakorodna nasilnemu možu, ki pretepa svojo ženo. Značilni sta dve fazi njegovih odzivov. V prvi zanika, da jo je pretepel, češ da so njene modrice izmišljene, mogoče pridobljene ob padcu nekje drugje, in da naj obtoževalci dokažejo, da so posledica njegovega nasilja. V drugi, vzporedni fazi dokazuje, da je žena provocirala in je sama kriva za posledice. Podobno kot je posiljena ženska kriva za posilstvo, ker je izzivala z drznimi oblačili.

Janša in troli so Niki Kovač dokazovali, da je sejala veter in zdaj žanje vihar. V resnici dokazujejo nekaj, kar že na referendumu utegne doleteti njih same, čeprav ne s fizičnim nasiljem. Janši in njegovim trolom se namreč lahko zgodi isto, kot se mu je zgodilo v agoniji izgubljanja izvršne oblasti pred pol leta, pred tem pa ob referendumu o pitni vodi. Lahko se jim zgodi »ljudstvo«, civilna družba, upor demokratične javnosti. Referendum o RTV tako utegne prerasti v referendum o javnem prostoru kot takem, o socialni državi in o zaščiti ustavnih vrednot. Tega pa si Janša, ko je trolal proti Niki Kovač, najbrž ni želel. x Sobotna priloga Dela