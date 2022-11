Ostala je ožja domovina, za katero pa moram reči, da me je strah za njeno prihodnost – sploh v tem norem svetu, ko vojne pretijo znova in znova. Sejanje nestrpnosti zagotovo ni pot v srečno prihodnost. Imamo skupnega sovražnika – podnebne spremembe, zoper katerega moramo usmeriti vse svoje sposobnosti, zato si nikar ne ustvarjajmo novih sovražnikov, predvsem pa ne sovražnikov v ljudeh.

Zakaj nestrpnost do navijačev drugega kluba, če pa vse navdušuje šport? Zakaj nestrpnost do drugače mislečih, če pa raznolikost bogati? Brez raznolikosti ne bi bilo napredka. Nestrpni pa si hočejo podrediti napredek za svoje koristi, in potem v tem norem svetu večina bezlja za svojimi čim večjimi trenutnimi koristmi, kar po nepotrebnem izčrpava naš planet in uničuje dobre medsebojne odnose, nestrpnost pa se vedno znova izraža v novih in novih oblikah.

Rešitev za izhod iz situacije, v kateri smo se znašli, ni nestrpnost. Iskati je treba pravične rešitve za vse nas. Pravična, trajnostno naravnava družba lahko ima prihodnost, vse drugo je lahko zelo kratkega trajanja. Biti moramo strpni. Nestrpnosti se je treba zoperstaviti. Še misel, ki sem jo slišala, pa se strinjam z njo: Edina dopustna nestrpnost je nestrpnost do nestrpnosti (pravzaprav bi taka nestrpnost morala biti zapovedana). Če nestrpnost ignoriramo, če ravnamo, kot da je nismo zaznali, samo pridobiva na moči. To pa ni dobro. Nestrpnost pelje v pogubo. Iz zgodovine bi se res že morali kaj naučiti.

Še nekaj misli iz Trga nedolžnih: »Ko je sosed začel pretepati svojo ženo, se nisem nikoli vmešaval v njune zadeve. Ko so zasliševali črnskega študenta v Metroju, sem pohitel od tam. Ko so zaničevali Mohameda, sem mislil: 'Že imajo vzrok za to.' … Ko so na izložbeno okno narisali kljukasti križ, sem povesil pogled … Ko so v kavarni zaničljivo govorili o kurbi, sem mislil: 'Sama je kriva.' Danes so tu in me lovijo in nobenega ni, ki bi me branil – mene, ki sem pravzaprav nedolžen.« Nedolžni bi še lahko dodal: Pa sem bil samo strpen do nestrpnosti.

Danica Hren, Hajdina