RTV Slovenija – podružnica Nove 24 TV. Mislila sem, da se novinarji (oziroma njihovo vodstvo) dogovarjajo s politiki, še zlasti, če gre za najpomembnejšega, za predsednika vlade. Da se dogovorijo, kdaj ima zaradi obveznosti zanje čas. A se ne, razen če gre za njihovega idola, ki je postavljal pogoje prej in jih tudi zdaj.

Njegovi častilci zato: zapovedo, da mora Golob priti na soočenje z Janšo v Tarčo, čeprav jim je že več dni prej sporočil, da ne more in da ga lahko nadomesti podpredsednik; potem lažejo, da ni hotel priti; prekličejo že dogovorjeni termin v Odmevih zaradi izsiljevanja, da se bo pod njihovimi pogoji soočil s predstavnikom opozicije v Tarči ali pa na televiziji ne bo nastopil; v oddajo ne povabijo njegovih podpredsednikov, kar je sicer bila redna praksa, tudi za časa Janševe vlade, ki je RTV ignoriral, kritiziral in pozival k neplačevanju naročnine. (Še pomnite, da je namesto njega redno prihajal Hojs, ki nas je zmerjal in obtoževal bolj, kot je kaj pojasnil); tudi zamolčijo, da so povabilo poslali vsem predsednikom parlamentarnih strank in da so jih preklicali takoj, ko je povabilo potrdil Janša; vodstvo mu je zagotovilo celo uro sprenevedanja, laganja in samohvale, zdaj samo predsednika stranke in navadnega poslanca. In to na dan, ko se je referendumska kampanja že začela.

Zaboleli sta me aroganca in hipokrizija voditeljice Tarče. Erika Žnidaršič, tega ji ne bi pripisala, je na začetku oddaje enačila Janševo več kot štiriletno izogibanje in Golobovo enkratno upravičeno odsotnost, rekoč: »V preteklih letih je naša vabila zavračal nekdanji premier Janša, zdaj je slika očitno obrnjena ...« Je to dvoje res primerljivo? Ni. Tudi če bi se Golob tokrat samo izgovarjal. Kaj se dogaja z voditeljico? Je zasvojena s potrebo po uspešnosti, s šovom, celo z »gladiatorstvom«? Tudi njen način vodenja me vedno bolj spominja na rezkost in (občasno?) nesramnost nekega voditelja s Pop-a. Nekateri gledalci so se žal že začeli spraševati, če se je »prodala« in (ali) če se boji »nacionalkine metle«.

Neprimerljivo bolj svetohlinsko pa je bilo sporočilo vodstva po oddaji: »Noben politik ne more pogojevati svojih nastopov na javnem zavodu RTV Slovenija ali določati, v kateri oddaji in pri katerem voditelju bo nastopal.« Razen, če to ni Janez Janša, nam pove naš spomin. Se je v zadnjih dveh letih udeležil pogovorov z opozicijo? Ne. Intervju je moral voditi Možina, ali pa si je zaželel lepega okolja na Brdu z Rosvito. Zaradi njega so »širili« program, da ne govorim o posebnem vhodu. Zdaj pa je vodstvo kršilo še »dolgoletno pravilo, da se predsednika vlade vabi v posebno oddajo, ki ji potem sledi oddaja z opozicijo«. Vodstvo in tudi Rosvita Pesek (v Odmevih je hote ali nehote zavajala gosta in javnost) so kršili lastna pravila glede referendumske kampanje, ki se je že začela in v kateri morajo enakopravno sodelovati vsi organizatorji kampanje.

Cilj Janševih (vodstva in novinarjev) nasprotnikov novele zakona o RTV in podpornikov politizacije (Janševe seveda) je jasen. Treba je narediti vse, da bodo referendumi uspeli, ker hočejo obdržati položaje in podružnico Nove 24. Zato lahko še naprej pričakujemo pristranskost in druge manipulacije namesto kakovostnega informiranja.

Polona Jamnik, Bled