Seveda je težko spustiti Raya Charlesa, Billa Haleyja, Boja Diddleyja, Ika Turnerja, marsikdo bi sem prištel tudi Johnnyja Casha in še vedno živega Pata Boona ter še koga, a v uvodu navedeni so glavni prevodniki severnoameriške glasbene zapuščine oziroma glavni akterji dogajanja. Dogajanja, za katerega začetek se šteje leto 1951, ko je bila v Sun studiu v Memphisu posneta obče priznana prva rock'n'roll skladba Rocket 88 zasedbe Jackie Brenston and his Delta Cats, katere član je bil tudi Ike Turner, ki je zasedbo kaj kmalu preimenoval v Kings of Rhytm. Era se je končala leta 1958, ko je moral Elvis Presley v vojsko, leto zatem je v letalski nesreči umrl Buddy Holly, Chucka Berryja so doletele težave z zaposlovanjem mladoletnic, Little Richard je začel verjeti v vesoljce in postal duhovnik, medtem ko je Jerry Lee Lewis doživel javnomnenjsko katastrofo.

Najkrajši zakon

Ko se je leta 1958 odpravil na prvo britansko turnejo, ga je na londonskem letališču tamkaj edini prisotni novinar vprašal po letih njegove soproge, s katero je bil tedaj poročen pet mesecev. Tedaj 22-letni Jerry Lee Lewis, ki se je prvič poročil pri 16 letih, drugič pa pri 18 in je imel od prej tudi že dva sinova, je odgovoril, da jih njegova soproga šteje 15. Razkrilo se je, da je bila Myra Gale Brown stara zgolj 13 let in da gre obenem za njegovo mrzlo sestrično, hčer J. W. Browna, Lewisovega bratranca, bas kitarista in menedžerja, s katerim sta ustanovila prvotno zasedbo in naredila prve posnetke.

Obenem Lewis niti še ni bil pravno uradno ločen od prejšnje soproge. Tudi z Brownovo, s katero sta imela dva otroka, sta se na njeno zahtevo oziroma zaradi njegovega pijančevanja, drogiranja in zakonske nezvestobe ločila leta 1970, nato se je poročil še štirikrat. Najkrajši zakon je imel s peto soprogo, trajal je med junijem in avgustom 1983, ko je umrla od prekomernega odmerka metadona, kar pa ni bila edina žena, ki mu je umrla. Njegova četrta žena se je utopila v bazenu. Najdlje, 21 let, je bil poročen s šesto soprogo Kerrie McCarver, s katero se je razšel leta 2005, nato se je leta 2007 poročil še sedmič, in to z nekdanji bratrančevo soprogo oziroma soprogo brata svoje nekdanje žene Myre Gale Brown.

Njegovo zasebno življenje je bilo podobno njegovemu načinu igranja klavirja. Divje. Kot vsi veliki in osnovni rock'n'rollarji je tudi Lewis izhajal iz tako imenovanega bibličnega pasu, torej s konservativnega, versko gorečnega in pretežno ruralnega juga, kjer je bilo zatiranje temnopoltih največje, obenem pa se je dogajal tudi največji vpliv glasbe temnopoltih na belopolto mladino.

Lewis je bil iz Louisiane, od koder je bil tudi Fats Domino, medtem ko je bil Presley iz Misisipija, Berry iz Missourija, Little Richard in Ray Charles iz Georgie, Buddy Holly iz Teksasa, Carl Perkins pa iz Tennesseeja. Memphis v Tennesseeju je obenem ključno mesto tistega in takratnega dogajanja, saj je tam deloval Sun studio, ki ga je leta 1950 ustanovil Sam Phillips. V njem so ključne posnetke posneli Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash in Jerry Lee Lewis.

Leta 1957 prvi samostojni nastop

Da bi mu kupili piano, je Lewisova družina zastavila kmetijo, na mamino željo se je najprej vpisal na katoliško šolo, iz katere so ga vrgli, ker je gospel igral na boogie-woogie način, ki je tedaj veljal za hudičevo glasbo. Začel je igrati po barih. Prve posnetke je naredil že leta 1952 v New Orleansu, vendar ni bil uspešen. Prav tako mu ni uspelo v Nashvillu, kjer je vladala country glasba oziroma radijska oddaja Grand Ole Opry, kjer so ga zavrnili. Leta 1956 je prišel v Memphis, kjer je v Sun studiu dobil delo studijskega pianista in med drugim igral za Carla Perkinsa in Johnny Casha.

Decembra 1956 je Sun studio obiskal Elvis Presley, ki je leta 1954 v njem posnel That's allright mama in uresničil Phillipsove sanje najti belopoltega pevca, ki bi s temnopolto glasbo lahko zaslužil milijone. Pred tem je Phillips med drugim snemal blueserje, kot je B. B. King oziroma Howlin' Wolf. Ob Elvisovem obisku so bili v studiu še Perkins, Cash in Lewis. Spontano so se lotili igranja, Phillips pa je, ne da bi udeleženi to vedeli, vse skupaj posnel, obenem pa še poklical novinarja, ki je napisal članek o Million Dollar Quartetu, kot ga je poimenoval.

Edini, ki je bil od četverice še neznan, je bil Lewis, ki pa si je bistveno utrdil položaj in leta 1957 dosegel prvi samostojni uspeh s priredbo starejše skladbe Whole Lotta Shakin' Goin' On. Ta mu je prinesla tretje mesto lestvice Billboard, s svojim načinom igranja in petja pa jo je Lewis proslavil v ultimativno klasiko rock'n'rolla. Enako velja za skladbo Great Balls of Fire, ki prav tako ni Lewisovo avtorstvo, je pa z njo prav tako leta 1957 osvojil drugo mesto lestvice Billboard ter dosegel poslušalstvo v Angliji in Evropi. Z Great Balls of Fire se je obenem pojavil tudi v rock'n'roll filmu Jamboree iz leta 1957, igral je še v filmu Highschool confidental iz leta 1958.

A sledil je že omenjeni škandal s soprogo in komajda vzpostavljena kariera Jerryja Leeja Lewisa je doživela zastoj. Na turnejo po Angliji se je vrnil leta 1962, leto preden so se pojavili The Beatles, ki so sprožili britansko invazijo, ki je bistveno spremenila pravila igre v pop glasbi, vključno z zvokom. Osnovni rock'n'roll je obveljal za preseženega. Pa vendar so njegovi pionirji, kakršen je bil Jerry Lee Lewis, do konca življenja redno igrali po vsem svetu. The Killer ali Morilec, kot se je Lewisa oprijel vzdevek zaradi njegovega divjaškega dinamičnega igranja klavirja, po katerega tipkah je podobno kot Little Richard tolkel z vsemi deli telesa, je zadnjič stal na odru leta 2019, pri 84 letih.