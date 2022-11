Če vas bo pot v Belo krajino vodila prvič, potem si obvezno že nekaj dni prej rezervirajte mizo v gostišču Veselič (Podzemelj), kjer vas bo zagotovo navdušila srčnost lastnice Andreje Veselič. Ko pridete v njeno restavracijo, vas sprejme, kot da ste že vrsto let njen reden gost in resnično se boste počutili, kot da ste na obisku pri prijatelju. Prav tako bo imela odgovor na vsako vaše vprašanje, pa naj gre za Slovenijo, Belo krajino ali Metliko. Brez zadržka vas bo povabila tudi v kuhinjo in pokazala, kako se speče belokranjska pogača, suvereno vas bo popeljala tudi skozi degustacijo vin s petimi čuti. In čeprav so tradicionalno najbolj razširjene lahkotne in pitne zvrsti belokranjec (belo) in metliška črnina (rdeče), v zadnjem času vinogradniki vse več poudarka namenjajo tudi sortnim vinom. Posebnost okoliša so predikatna vina, pri katerih s pomočjo žlahtne gnilobe pridelajo sladka vina, ki po kakovosti sežejo v sam svetovni vrh in imajo več desetletni potencial staranja. Najbolj razširjene sorte pa še vedno ostajajo modra frankinja, laški rizling, kraljevina, žametovka, rumeni muškat in tudi sauvignon.

Vedno je čas za penino

Svoje družinsko zgodbo pa v Beli krajini uspešno piše tudi družina Simonič, ki se je konec devetdesetih let 20. stoletja odločila usmeriti v proizvodnjo penin in postala prvi zasebni pridelovalec penin v Beli krajini. Tako je leta 2000 zagledala luč sveta semiška penina, že leto dni kasneje je ta penina na sejmu v Gornji Radgoni dobila zlato medaljo z oceno 18,53 točke in osvojila drugo mesto med peninami. »Ta odlična potrditev nam je dala zagon za razvoj naših penin. Tako se je z vsakim letom povečevala količina pridelanih steklenic, kot tudi izbor penin, ki sedaj obsega 9 različnih,« je povedal Grega Simonič, ki skupaj z očetom Ivanom vodi družinsko klet. »Že dobro znana semiška penina BRUT nam vsako leto na tekmovanju Decanter, kot tudi mnogih drugih tekmovanjih, prinaša odlične rezultate,« se je pohvalil Gregor Simonič in dodal, da so letos za Semiško penino BRUT prejeli 88 točk, za projekt oranžnega vina pod imenom Jakopin, pa 89 točk. In čeprav se penina za martinovo ne toči pogosto družina Simonič vsako leto decembra odpre svoja vrata in povabi prijatelje in kupce na dan odprti vrat kleti.

Čudovito jesen pa lahko v Beli krajine doživite še na en način - sprejmite Drašički izziv. »Gre za vinsko doživetje, kjer preko narečnih zabavnih ugank spoznavate belokranjsko kulturno dediščino, še posebej vinske zgodbe vasi Drašiči v Beli krajini. Med drugim odkrivate Sosesko zidanico, edinstveno vinsko 'banko', mlin, oljarno, raznolika vina ter seveda prelepe razglede,« pa je povabil Gregor Jevšek iz agencije Bravina, ki izziv tudi organizira. S pomočjo zemljevida in ugank odkrivate raznolika vina. »Seveda ni smisel vina samo najti, ampak tudi izpiti kakšno kupico vino. Zraven vedno paše narezek domačih mesnin in sirov,« še pove lokalni vodič, ki še omeni, da izziv s kupico po trtju, kot ga imenujejo domačini, velikokrat traja tudi štiri ure ali več.