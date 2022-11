4,55 m je dolžinska mera novega civica, katerega medosna razdalja je 2,73 metra, osnovni prtljažnik pa pogoltne 410 litrov.

184 KM (135 kW) je sistemska moč bencinskega in električnega motorja, maksimalna hitrost je 180 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa 7,8 sekunde.

Povsem novi civic uteleša samopolnilno hibridno tehnologijo v najnaprednejši obliki, ki omogoča odzivnost in učinkovitost. Vsaka vožnja prinaša vznemirjenje in užitek s popolno hibridno izkušnjo. Civic e:HEV, ki je polni hibrid, lahko deluje izključno na tiho električno energijo, v 11. generaciji pa je produkt 25-letne odličnosti hibridnega inženiringa, ki se odraža v povezavi elektrificirane odzivnosti in ekonomičnosti dolgega dosega.

4,7 l je povprečna poraba goriva po merilnem ciklu WLTP, izpusti ogljikovega dioksida so v povprečju 108 gramov na prevoženi kilometer.

33.990 € je osnovna cena hibridnega civica, v primeru Hondinega financiranja ponujajo popust v višini 2000 evrov.