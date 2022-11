Zmanjševanje količine vseh karoserijskih vrst jeklenih konjičkov na račun športnih terencev je močno udarilo tudi nekoč precej bolj priljubljene kabriolete. A če športne terence lahko označimo kot neposredne krivce za izumrtje nekaterih avtomobilskih razredov ali za precejšnji padec prodaje drugih, se je zmanjševanje zanimanja za kabriolete napovedovalo že dlje časa, celo preden so športni terenci začeli zavzemati svoj prostor v avtomobilskih parkih po celem svetu. Zdelo se je, da bodo njihovi rešitelji morda različice z zložljivo trdo streho, a vsakič, ko se je določena znamka odločila iz svoje ponudbe črtati katerega izmed avtomobilov, je bil skorajda kot po pravilu prvi na vrsti tak ali drugačen z zložljivo streho, ki je omogočal vožnjo »zgoraj brez«.

Pravi »čudež« je tako dandanes, ko se na cesti pojavi nov kabriolet, so pa denimo pri Volkswagnu razmišljali precej logično, ko so se odločili, da bi bil lahko njihov naslednji tak avto hkrati športni terenec. Takih poskusov, z izjemo klenih terencev, ki jim lahko odstranimo streho in jih poznamo že desetletja, je bilo v preteklosti bolj malo, na misel nam pride le denimo kabrioletski range rover evoque. T-roc se je ob tem ponujal kot velikostno idealen in kabrioleta so predstavili tri leta za tem, ko je na ceste zapeljal običajni petvratni športni terenec. A v prvotni obliki ni zdržal dolgo, pa ne zaradi tega, ker bi nad njim tako hitro obupali, temveč je prenova osnovnega modela za seboj posledično potegnila tudi prenovo kabrioleta.

To pomeni, da je bil tudi kabrioletski T-roc deležen predvsem temeljite prenove notranjosti, ki je sedaj bistveno kakovostnejša kot pri predhodniku, ob tem pa še naprej zelo uporabna, saj ima veliko ločenih stikal in gumbov, ki olajšajo in pohitrijo upravljanje z nastavitvami med vožnjo. Tudi sicer pa nas je ta avtomobil med druženjem zelo prijetno presenetil. Pri čemer nam je šlo izjemno na roko tudi vreme, saj bi oktobra pričakovali vse prej kot temperature, ki smo jim bili, sploh ob določenih dneh, priča letos, in ker obenem tudi deževalo ni veliko, smo lahko kabrioleta dodobra izkoristili za to, za kar je pravzaprav namenjen – za vožnjo zgoraj brez. Pri tem vseeno svetujemo uporabo kakšne kape ali kapice, drugače pa je vožnja z zloženo streho posebne vrste užitek, ki ga pač ponujajo le redki avtomobili. Kar je pri tem dobro, je, da platnena streha, kadar ni zložena v prtljažniku, poskrbi za tako dobro zvočno izolacijo, da marsikdo sploh ne bo zaznal, da se vozi v kabrioletu, ob tem pa jo je, kakopak povsem avtomatsko, s pritiskom na stikalo, možno zložiti in razširiti tudi med vožnjo pri nizkih hitrostih do 30 kilometrov na uro. Prva »operacija« traja vsega devet sekund, druga pa enajst, v vsakem primeru se vse skupaj zgodi zelo hitro. No, kar je pri tem jasno, pa je,da kabrioletski T-roc po uporabnosti seveda z običajnim T-rocom ni primerljiv. Najprej zato, ker ima le dvoje vrat in je vstop na zadnjo klop malce težji, ob tem je na njej malce manj prostora, seveda pa od vsega skupaj daleč najbolj trpi prtljažni prostor, ki ima pri tem 4,27 metra dolgem štirikolesniku vsega 284 litrov prostornine – streho je pač nekam treba zložiti. To torej pomeni, da se s kabrioletsko različico T-roc iz avtomobila, ki je v osnovi lahko povsem dober družinski štirikolesnik, spremeni v takega, ki je namenjen posamezniku ali paru. Ali pač kot drugi družinski avtomobil za preživljanje prostega časa.

Glede vožnje smo že povedali, da je tista zgoraj brez v vsakem primeru posebna izkušnja, dodajmo le še, da je ta zabavna in prijetna le pri nizkih do srednje visokih hitrostih, denimo v mestu, na kakšnih zavitih cestah s slikovito okolico ali ob obali, medtem ko na avtocesti pri 130 kilometrih na uro pač takšna ni v pretiran užitek. Se pa, kot omenjeno, T-roc zelo dobro pelje tudi z zaprto streho, nič kaj zares bistveno drugače od običajnega. Pri čemer je testni primerek lahkotno in odzivno deloval tudi zaradi tega, ker ga je poganjal 1,5-litrski turbobencinski motor s 110 kilovati (150 konji) moči, ki denimo poskrbi za to, da do hitrosti 100 kilometrov na uro z mesta T-roc kabriolet rabi 9,6 sekunde, hitro pa se odzove tudi pri višjih hitrostih.

Skratka, lep, privlačen, zabaven, z odličnimi voznimi lastnostmi je kabrioletski T-roc avtomobil, kakršne pogrešamo in bi jih na cestah z veseljem videli več. A je jasno, da ni za vsakega, nenazadnje tudi zaradi cene ne, saj za 38.810 evrov, kolikor stane dobro opremljeni R-line z odličnim motorjem in samodejnim menjalnikom, dobite tudi precej bolj uporabne avtomobile. A ne kabrioleta in ne tako drugačno zabavnega. In kdo ve – morda bodo kabrioleti prav v kombinaciji s športnimi terenci doživeli drugo pomlad.