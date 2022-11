Najvišjo temperaturo v novembru so izmerili v Metliki, in sicer 9. novembra 2015, ko so termometri pokazali 25,6 stopinje Celzije. Danes je bila ta temperatura presežena na vsaj štirih merilnih mestih v Sloveniji.

Na merilni postaji Dobliče pri Črnomlju so tako izmerili 26,2 stopinje Celzija, kar je tudi stopinjo več od prejšnje najvišje izmerjene temperature na tem mestu. V Osilnici so izmerili 26,1 stopinje, v Metliki in Novem mestu pa po 25,7 stopinje.

Na veliko merilnih mestih se tudi presegli prejšnje izmerjene temperaturne rekorde v novembru. Poleg v Dobličah in v Novem mestu še v Mariboru (izmerili so 24,5 stopinje), Slovenskih Konjicah (24,1), Celju (23,9), v Bežigradu v Ljubljani (23,4) in Bohinjski Češnjici (23 stopinj Celzija).

Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh?

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

V sredo bo dopoldne delno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne, zvečer in ponoči bo ponekod deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. V petek bo oblačno in deževno. Postopno bo hladneje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom nekoliko manj topel in danes še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.