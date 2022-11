28-letni raper s pravim imenom Kirshnik Khari Ball je večer preživljal na bowlingu z enim od članov skupine Quavom, ko so okoli 2.30 zjutraj poklicali policijo zaradi streljanja po nekem prepiru. Takeoff je umrl na kraju dogodka, Quavo pa v streljanju ni bil poškodovan.

Spletna stran TMZ je objavila posnetke s prizorišča zločina, na katerih je videti truplo, ki leži na tleh, ob njem pa je več ljudi.

Takeoff, rojen 18. junija 1994, je bil znan kot član raperske skupine Migos iz Atlante, ki je zaslovela leta 2013 z uspešnico Versace. Skupina Migos je bila ena najvplivnejših skupin generacije, saj je bila pionirka sloga rapanja v odsekanih trivrstičnicah, znanega kot Migos flow, poroča britanski BBC. Skupina, ki se je letos razšla, je ustvarila več mednarodnih uspešnic, med drugim Bad and Boujee, Versace in Walk It Talk It.