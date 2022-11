Moskva je v soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, ki je bil dogovorjen juliju ob posredovanju Združenih narodov in Turčije. Odgovornost za to so v Moskvi pripisali Ukrajini, ker da je z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Putin je na novinarski konferenci v ponedeljek zvečer zatrdil, da Moskva od sporazuma ni odstopila, temveč je le začasno prekinila njegovo izvajanje oziroma sodelovanje v njem. Kot razlog je navedel ogroženost humanitarnega koridorja. Od Kijeva je zahteval, da zagotovi varen prehod za civilna plovila in ruske oskrbovalne ladje.

»Ukrajina mora zagotoviti, da varnost civilnih ladij ne bo ogrožena,« je še dejal Putin, ki je Kijev obtožil, da zlorablja varen pomorski koridor za napade na rusko črnomorsko floto na Krimu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZN, Ankara in Kijev so se sicer v nedeljo dogovorili, da bodo kljub odločitvi Moskve nadaljevali izvoz ukrajinskega žita tudi brez zagotovil Rusije o prostem prehodu. O tem so obvestili tudi ruske predstavnike v skupnem koordinacijskem centru v Istanbulu.

Moskva je v ponedeljek opozorila, da bi bilo nadaljnje izvajanje sporazuma brez njenega sodelovanja nevarno, saj ne more zagotoviti varnosti plovbe. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem izrazil pripravljenost Moskve, da izplača nadomestilo državam prejemnicam, ki bodo zaradi odločitve Rusije prejele manj žita.

Iz ukrajinskih pristanišč je sicer z ukrajinskim žitom v ponedeljek izplulo že deset tovornih ladij, danes pa še tri, je sporočil koordinacijski center v Istanbulu.

Sporazum, ki je vzpostavil varen koridor za ladje do Istanbula zaradi inšpekcij, je doslej omogočil izvoz 9,5 milijona tone ukrajinskega žita. Sporazum naj bi obnovili 19. novembra, še navaja AFP.